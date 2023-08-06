Trabzon'da sağlık turizmi hizmetleri ücretli hale getirildi

ESRA NUR PERVAN

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Yaptığımız girişimler ve bakanlığımızın uygun görüşleri neticesinde, hastanelerdeki acil hizmetleri ücretli hale dönüştürebildik. ve şimdi Çaykara Hastanemizde de turist gelip hizmet aldığında ücret öder hale geldi. 400 bin liraya yakın aylık girdisi olmaya başladı, hiç olmayan rakamlar ciddi bir seviyede girdiye dönüşecek şekle geldi. Sağlık turizmi olarak düşünülmese de turistin sağlığı boyutunda ciddi bir hizmet verdiğimizi de söylememiz gerekiyor" dedi.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, sağlık turizmini geliştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirterek sağlık turizmini ve Trabzon'u ön plana çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Usta, acil servis sağlık hizmetlerini bölgedeki turistler için ücretli hale getirdiklerini kaydetti. Hakan Usta şunları söyledi:

"Bu sene oldukça iyi bir duruma geldik inşallah daha da iyi durumlara geleceğiz. Şehrimizde kamu, özel, fakülte olmak üzere ciddi bir şekilde sağlık turizmine karşı bir yatırımlar söz konusu fiziksel veya hekim ve belge anlamında yatırımlarını mütemadiyen ileriye taşıyacak şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bu sene iyi bir seviyedeyiz, daha iyi olması için, pastadan daha fazla pay alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha yeni Akçaabat Haçkalı Baba hastanemizi de sağlık turizmi yapabilir hale kavuşturmuş olduk. Özel klinikler var, özel merkezler var, özel hizmet veren hekimlerimiz var bunları da sisteme dahil etmiş oluyoruz gün geçtikçe.

"ACİL HİZMETLERİ TURİSTLER İÇİN ÜCRETLİ HALE DÖNÜŞTÜRDÜK"

İlimizde henüz Azerbaycan'dan bir direkt uçuşumuz var onla ilgili bir beklentimiz var, o beklenti henüz tam olarak gerçekleşmedi. Gürcistan'dan ciddi bir girdimiz var yine Arap turistlerden turistin sağlığıyla bağlantılı olarak ciddi bir girdimiz var. Onu da şöyle açıklayayım; bizim özellikle Uzungöl'de ciddi bir Arap turistimizin olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir turizm destinasyonu orası, daha önceki yıllarda burada rahatsızlanan turistlerimiz Çaykara Hastanesi'ne giderek ücretsiz hizmet almaktaydı. Bizim birinci basamak sağlık hizmetlerimiz, acil hizmetlerimiz ücretsizdi ve dolayısıyla orada bir ülke ekonomisinde kayıp söz konusu oluyordu. Yaptığımız girişimler bakanlığımızın uygun görüşleri neticesinde biz bu tür hastanelerdeki acil hizmetleri ücretli hale dönüştürebildik ve şimdi Çaykara Hastanemizde de turist gelip hizmet aldığında ücret öder hale geldi. 400 bin liraya yakın aylık girdisi olmaya başladı, hiç olmayan rakamlar ciddi bir seviyede girdiye dönüşecek şekle geldi. Sağlık turizmi olarak düşünülmese de turistin sağlığı boyutunda ciddi bir hizmet verdiğimizi de söylememiz gerekiyor."

Son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcakları ile ilgili vatandaşı uyarıcı yönde afiş ve broşürler hazırladıklarını da kaydeden Usta, denize giriş alanlarında kontrollü bir şekilde su analizleri yapıldığını da dile getirdi. Usta, su altı hekimliği birimine hekim atamasının da gerçekleştirildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Biz bunu sürekli talep eder durumdaydık, yaklaşık 2 senedir birimimiz var ama doktorumuz yoktu. Son atamalarda bakanlığımız bir atama yaptı bize, inşallah gelip başladığında o birimimiz de faaliyete geçmiş olacak."

Usta şehir hastanesinin yapım çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

"2025 ŞUBAT AYINDA BİTMİŞ OLACAK"

Şehir hastanemiz olağanca hızıyla bayramdan sonra başlamış ve devam ediyor. Sanıyorum 8 kulede kuruldu, binanın yukarıya yürüyebilmesi için gerekli olan tüm donanımlar yapıldı, gerekli eleman alımları da devam ediyor ve iş başladıkça üzerine eleman koyarak devam ediyorlar. İnanıyoruz ki 2025 Şubat ayında veya yakın tarihlerinde bitmiş olacak."