Trabzon'da "6. Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri" başladı

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) Trabzon Şubesince organize edilen "6. Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri" başladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan KTÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Prof. Dr. Erhan Çapkın, organizasyonun geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bilimsel toplantıların özellikle genç hekimlere deneyim aktarımı açısından önemli olduğunu belirten Çapkın, "Biz bunu desteklemek açısından her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşık 40'a yakın asistan arkadaşımıza dernek olarak sponsor oluyoruz ve bu arkadaşlarımızın, bu genç meslektaşlarımızın da böyle güzel ortamlarda bu kongre ortamlarını solumasını istiyoruz." dedi.

Çapkın, alanında başarılı çalışmaları olan isimlerin katılımıyla romatizmal hastalıklarda yapay zekanın kullanımı ve güncel tedaviler gibi birçok konunun program kapsamında işleneceğini kaydetti.

Program, 13 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA