Trabzon'da 5,5 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı

TRABZON'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden M.U. (45) adlı kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı. Ameliyatı gerçekleştiren uzman doktor Hasan Akyüz, hastanın kilo aldığını zannedip, muayenesini geciktirdiğini söyledi.

Kentte yaşayan M.U., karın ağrısı şikayetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ne gitti. Hastanedeki tetkiklerde kadının rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitle tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz tarafından ameliyata alınan kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Dr. Akyüz, hastanın kilo aldığını zannederek, muayene durumunu geciktirdiğini belirterek, "Karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermeyebilir. Bunlar sinsice büyüyebilir. Hastamız önce kilo aldığını düşünüp, muayeneyi geciktirmiş. Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile belli aralıklarla 'kadın hastalıkları' yönünden mutlaka doktor muayenesine başvurmaları gerekir" dedi.