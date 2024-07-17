Üye Girişi
Haberler

Trabzon'da 5,5 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden bir kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı. Uzman doktor, hastanın kilo aldığını düşünerek muayenesini geciktirdiğini belirtti.

TRABZON'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden M.U. (45) adlı kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle ameliyatla alındı. Ameliyatı gerçekleştiren uzman doktor Hasan Akyüz, hastanın kilo aldığını zannedip, muayenesini geciktirdiğini söyledi.

Kentte yaşayan M.U., karın ağrısı şikayetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune Kampüsü'ne gitti. Hastanedeki tetkiklerde kadının rahminden başlayıp göğüs altına kadar uzanan bir kitle tespit edildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Hasan Akyüz tarafından ameliyata alınan kadının rahmindeki 5,5 kilogramlık kitle çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Dr. Akyüz, hastanın kilo aldığını zannederek, muayene durumunu geciktirdiğini belirterek, "Karın içinde yavaş büyüyen kitlelerin her zaman belirti vermeyebilir. Bunlar sinsice büyüyebilir. Hastamız önce kilo aldığını düşünüp, muayeneyi geciktirmiş. Özellikle kadınların şikayetleri olmasa bile belli aralıklarla 'kadın hastalıkları' yönünden mutlaka doktor muayenesine başvurmaları gerekir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Karın Ağrısı Trabzon Sağlık Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti

 Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

Antalya'da işletmeci 2 nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı! Dolandırıldığını anlayan çift polise başvurdu

 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum

 Dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan kabile ilk kez görüntülendi

Dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan kabile ilk kez görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title