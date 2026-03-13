Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

Trabzon'da, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla plaket töreni düzenlendi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi'nde organize edilen törende, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihine ilişkin bilgi verdi.

Meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Duman, meslekte 25, 40 ve 50'nci hizmet yılını dolduran hekimleri de tebrik etti.

İl Sağlık Müdür Vekili Oğuz Kara, KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan'ın da katıldığı tören, tecrübeli hekimlere plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.