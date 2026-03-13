Haberler

Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen plakette törenine katılan hekimler, meslektaşları tarafından tebrik edildi ve plaketlerine kavuştu.

Trabzon'da, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla plaket töreni düzenlendi.

Trabzon Tabip Odası Başkanı Mehmet Duman, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Aydın İnal Amfisi'nde organize edilen törende, 14 Mart Tıp Bayramı'nın tarihine ilişkin bilgi verdi.

Meslektaşlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Duman, meslekte 25, 40 ve 50'nci hizmet yılını dolduran hekimleri de tebrik etti.

İl Sağlık Müdür Vekili Oğuz Kara, KTÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevdegül Aydın Mungan'ın da katıldığı tören, tecrübeli hekimlere plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hamza Önder Kuloğlu
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı