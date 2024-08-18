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Tokat'ta Vatandaşlar İçin Koruyucu Sağlık Hizmetleri

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Tokat'ta 66 aile sağlığı merkezinde 206 aile hekimiyle vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri sunuluyor. Aile hekimleri, aşı, değer takip ve izlenimlerini yaparak hastalıklara karşı önleyici sağlık hizmetleri sağlıyor.

Tokat'ta vatandaşlar için koruyucu sağlık hizmetleri 66 aile sağlığı merkezinde 206 aile hekimiyle veriliyor.

Türkiye'de uygulanan modern sağlık sisteminin önemli yapılarından birisi olan ve birinci basamak olarak tanımlanan aile sağlığı merkezleri, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon noktasında vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Mahallelerde ve beldelerde faaliyet gösteren merkezlerde görev alan aile hekimleri, kendilerinde kayıtlı bulunan vatandaşların aşı, değer takip ve izlenimlerini de yaparak olası hastalıklara karşı koruyucu sağlık hizmetleri sağlıyor.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Birim Sorumlusu Dr. Ayşenur Akdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sunulan hizmetin ikinci basamak sağlık hizmeti veren hastanelerdeki yoğunluğu azalttığına dikkati çekti.

Akdoğan, yoğunluğu azaltan esas etkenin vatandaşların bu merkezler üzerinden aile hekimlerine kolay ulaşabilmeleri olduğunu vurguladı.

Aile hekimlikleri ve aile sağlığı merkezlerinin kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlandığını anlatan Akdoğan, şunları kaydetti:

"İlimizde biz bu hizmetleri tam 66 aile sağlığı merkezi, 206 aile hekimliği birimiyle veriyoruz. Bu sayı bize şunu gösteriyor ki, aslında hemen hemen her mahallede ve her kasabada bir aile sağlığı merkezimiz var. Böylece vatandaşlarımız bu sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bu ulaşımın kolay olması ikinci basamak hastanelerin de yoğunluğunun azaltmasına faydalı oluyor."

Aile sağlığı merkezlerinde görevli aile hekimleri arasında uzman doktorlar da bulunuyor.

Tokat'ta il merkezinde bulunan Perakende Mahallesi'ndeki Merkez Sıhhat Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Uzman Doktor Ezgi Aktaş Kerimoğlu, kendilerine ağırlıkla hamile, yaşlı, çocuk ve bebeklerle ilgili başvurulduğunu söyledi.

Kerimoğlu, "Kadınlarımıza bebek ve çocuk sağlığı konusunda yardımcı oluyoruz. Başvurularımız da bu yönde oldukça fazla. Genel itibarıyla 65 yaş üstü nüfusumuz da oldukça fazla olduğundan kronik hastalık takiplerimiz de yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Perakende Mahallesi sakinlerinden 22 yaşındaki Damla Armağan ise aile sağlığı merkezleri sayesinde sağlık hizmetlerine erişimlerinin kolay olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Sağlık

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