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78 Yaşındaki Hasta Helikopter Ambulansla Konya'ya Sevk Edildi

78 Yaşındaki Hasta Helikopter Ambulansla Konya'ya Sevk Edildi
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Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavisi ve takibi sürdürülen 78 yaşındaki kadın, ileri düzey onkolojik tedavi ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulansla Konya’ya sevk edildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavisi ve takibi sürdürülen 78 yaşındaki kadın, ileri düzey onkolojik tedavi ihtiyacı nedeniyle Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi gören N.K. (78) isimli hastanın ileri düzey onkolojik tedaviye ihtiyaç duyması üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hava ambulansı talep edildi. Planlamaların tamamlanmasının ardından helikopter ambulans Tokat Havalimanına iniş yaptı. Sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulansla helikoptere alınan hasta, gerekli tıbbi tedbirler eşliğinde Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Hastanın ileri düzey onkolojik tedavisinin Konya Şehir Hastanesi'nde devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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