Tokat'ta Down Sendromlu Bebek İçin Ambulans Uçak Havalandı

Tokat'ta 2 buçuk aylık down sendromlu Muhammet bebek için ambulans uçak havalandı. Muhammet bebek, kalbinin delik olması nedeniyle tedavi altında tutuluyordu. Tedavisinin bitmesinin ardından tekrar rahatsızlanan bebek için Konya Şehir Hastanesi'ne nakil işlemleri başlatıldı. Muhammet bebeğin nakli ambulans uçakla gerçekleştirildi.

Tokat'ta 2 buçuk aylık down sendromlu Muhammet bebek için ambulans uçak havalandı.

Tokat'ta 2 buçuk ay önce down sendromlu olarak doğan Muhammet Emir Atala, kalbinin delik olması nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında tutuluyordu. Tedavisinin bitmesinin ardından evine gönderilen Muhammet bebek, 8 gün sonra tekrar rahatsızlandı. Rahatsızlanan Muhammet bebek ailesi tarafından tekrar hastaneye getirildi. Hastanede yapılan tedavinin ardından Muhammet bebeğin ameliyat olması için Konya Şehir Hastanesi'ne nakil işlemleri başlatıldı. Akşam saat 19.30 sularında Muhammet bebek için Tokat Havalimanına Ambulans uçak iniş yaptı. Ambulans uçakla Muhammet bebeğin nakli sağlandı. - TOKAT