Tokat'ta Ayı Saldırısına Uğrayan Çocuk Ameliyattan Çıktı

TOKAT'ta ayı saldırısına uğrayan 11 yaşındaki Enes Yıldırım'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Dün ameliyata alınan talihsiz çocuk hayati tehlikeyi atlatarak normal servise alındı.

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında merkeze bağlı Batmantaş köyü yakınlarında yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Erdal Yıldırım, oğlu Enes Yıldırım ile birlikte koyun sürüsü otlatmaya gitti. Dönüşte havanın da sisli olmasından dolayı sürünün önünde olan Enes Yıldırım'a ayı saldırdı. Oğlunu göremeyen baba Erdal Yıldırım aramaya başladı. Kısa süre sonra oğlunu yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Ayının pençeleriyle yaralanan çocuk ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan çocuk doktorların müdahalesiyle yaşama tutundu. Yıldırım yoğun bakımdan normal servise alındı.

AMELİYAT 3 SAATİN ÜZERİNDE SÜRDÜ

Tokat Devlet Hastanesi Genel Cerrah Uzmanı Doktor Ahmet Sümbül, Enes yavrumuz dün acil servise ayı saldırısı nedeniyle başvurdu. Geldiğinde tansiyonu düşük, nabzı yüksekti ve genel durumu kötüydü. Ayı arkadan saldırdığı için bel, sırt bölgesinde kasları parçalayarak bağırsaklar dışarıdaydı. Bu şekilde de zaten başka yere gidecek durumu olmadığı için acil ameliyata almak durumunda kaldık. Ameliyat esnasında ince bağırsaklarda, kalın bağırsakta yaralanma vardı.Tedaıvisini yaptık. Geceyi yoğun bakımda geçirdi. Bugün durumu iyi. Kendini toparladı" dedi.

Amca İbrahim Yıldırım ise, "Olay yaylada oldu. Hayvanları otlatıyorduk. Hastaneye geldiğinde durumu çok kötüydü. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim yavrumuzu bize bağışladı' diye konuştu.