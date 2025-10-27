Haberler

Tiroid Nodüllerinin Tedavisinde RFA/MWA Yöntemi

SAKARYA Özel Adatıp Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş, tiroid nodüllerinin her zaman cerrahi gerektirmediğini ve RFA/MWA yöntemi ile bu nodüllerin etkili bir şekilde tedavi edilebileceğini açıkladı.

SAKARYA Özel Adatıp Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş, tiroid nodüllerinin toplumda sık görülen bir durum olduğunu belirterek, "Her nodül cerrahi müdahale gerektirmez. Bazı nodüllerin farklı yöntemlerle de tedavi edilebildiğini bilmek önemlidir" dedi.

Sakarya Özel Adatıp Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş, tiroid nodüllerinin tedavisinde uygulanan RFA/MWA yöntemi hakkında açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Ateş, tiroid nodüllerinin toplumda sık görülen bir durum olduğunu belirterek, "Her nodülün cerrahi müdahale gerektirmediğini, bazı nodüllerin farklı yöntemlerle de tedavi edilebildiğini bilmek önemlidir" diye konuştu.

RFA/MWA yönteminin nasıl uygulandığını anlatan Ateş, "Ablasyon, tiroid nodüllerinde ameliyata alternatif olarak kullanılan girişimsel bir yöntemdir. Cilt üzerinden ince bir iğne yardımıyla nodül içerisine girilerek kontrollü enerji verilmesi esasına dayanır. Bu sayede nodül küçültülerek hastanın şikayetlerinin azalması hedeflenir" ifadelerini kullandı. Yöntemin cerrahiye uygun olmayan hastalarda, kozmetik açıdan rahatsızlık veren nodüllerde, basıya bağlı yutma güçlüğü veya nefes darlığı gibi şikayetleri bulunanlarda ve iyi huylu olduğu biyopsi ile doğrulanan nodüllerde tercih edilebildiğini belirten Doç. Dr. Ateş, RFA/MWA yönteminin cerrahiye alternatif olabildiğini söyledi.

Her hastada aynı yöntemin uygun olmadığını vurgulayan Doç. Dr. Ateş, "Tedavi seçeneği, nodülün yapısına, büyüklüğüne ve hastanın genel durumuna göre belirlenir. Bu nedenle detaylı değerlendirme büyük önem taşır" dedi. Doç. Dr. Ömer Faruk Ateş açıklamasını, "Tiroid nodüllerinde RFA/MWA yöntemi, uygun hastalarda cerrahiye gerek kalmadan etkili bir tedavi seçeneği olabilir. En önemli nokta, doğru tanı ve hekim değerlendirmesidir" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
