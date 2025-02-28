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Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı

Tıp dünyasını şaşırtan olay: Oral ilişkiye giren genç kız hamile kaldı
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Güney Afrika'da 1988 yılında yaşanan inanılmaz olay, apandisinin patladığını düşünen bir kadının dakikalar sonra doğum yapması üzerine yeniden gündem oldu.

Tıbbi bir anomali olarak vajinal açıklığı olmayan bir genç kız, bir dizi garip olay sonucunda oral ilişkiden hamile kaldı.

Güney Afrika'da yaşayan 15 yaşındaki kız, tuhaf bir şekilde doğum sancılarına benzeyen şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yatırıldı. Rutin testler sonucunda, kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

British Journal of Obstetrics & Gynaecology dergisinde yazan doktorlar, daha sonra genç kızın vajinal açıklığının olmadığını, yalnızca 4.000 ila 10.000 yenidoğan kız çocuğunu etkileyen nadir bir kusuru olduğunu keşfetti. Teorik olarak, bu durum In Vitro Fertilizasyon (IVF) gibi teknolojiler olmadan genç kızın hamile kalmasını imkânsız hale getirmeliydi.

VAJİNAL DOĞUM YAPMASI İMKANSIZ

Vajinal atrezi olarak adlandırılan bu durum, aynı zamanda vajinal doğum yapmasını da imkânsız kılıyordu. Bu, doktorların sağlıklı bir bebeği dünyaya getirmek için sezaryen ameliyatı yapmak zorunda kalacakları anlamına geliyordu.

DOKTOLAR ŞAŞKINLIK YAŞADI

1988 yılına dayanan bu vaka, son zamanlarda yeniden gündeme geldi. Buna vesile olan olay ise, apandisinin patladığını düşünen ve 40 dakika sonra doğum yaptığını öğrenen İskoç bir kadının vaka raporuydu. Yazıldığı dönemde, Lesotho'daki kızı tedavi eden doktorlar, genç kızın nasıl hamile kaldığı konusunda şaşkınlık yaşadılar. Kız, doğumdan önceki aylarda vücudunun şeklinin değiştiğini fark ettiğini iddia etti. Ancak vajinal açıklığı olmadığı ve penetratif vajinal ilişkiye girmediği için hamile olduğuna inanmıyordu.

"SPERMLER BIÇAK YARALARINDAN ÜREME ORGANINA ULAŞTI"

Doktorlar, kızın oral ilişki yaptıktan kısa bir süre sonra karnına aldığı bıçak yarası nedeniyle hastaneye başvurduğunu öğrendi. Genç kızın, bir hemşireye onu şu anki partneriyle yakalayan eski erkek arkadaşının şiddetli bir saldırıda bulunduğunu itiraf ettiği öne sürüldü. Uzmanlar, yuttuğu spermlerin bir şekilde bıçak yaraları üzerinden üreme organlarına ulaştığına ve beklenmeyen hamileliğe yol açtığına karar verdi.

UZMAN EKİPTEN İLGİNÇ AÇIKLAMA

Bu hamileliği daha da şaşırtıcı kılan şey, mide asidinin genellikle spermleri hızla öldürecek kadar güçlü olması ve böylece bir yumurtayı dölleyemez hale getirmesiydi. Tıbbi ekibin açıklaması, kızın saldırı sırasında yetersiz beslenmiş olması nedeniyle spermlerin hayatta kaldığı yönünde... Bunun midesindeki asidi azalttığını ve spermlerin rahmine ulaşarak yumurtanın döllemesine izin verdiğine inanıyorlar.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMars Jubiter:

Oral ilişki nedir ben bunu anlamadım

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

kurgu bilim sinema filminden araklanmış bir seneryo gibi

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

yemişsin işte uzatma

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Haber YorumlarıX X:

Vah vah ..

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Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

FLASH TV Seçmelerini kazandınız Stüdyolarımıza bekleniyorsunuz.

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Ağzınızda ne alırken dikkat ediniz diyorlar. Ne günlere geldik.

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Haber Yorumlarıeyüp akyel:

hadi miğde asitini geçti birşekilde ulen o yolu nasıl buldun tabelalarımı izledin :)))

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Haber YorumlarıAhmet Gündoğdu:

yanı 42 sene sonramı anlaşılmış bu saçmalık.

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Haber YorumlarıAtilla Han:

bu mu yani bizde inandık

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