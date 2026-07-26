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Mehmetçikten Zorlu Coğrafyada Hayat Kurtaran Operasyon

Mehmetçikten Zorlu Coğrafyada Hayat Kurtaran Operasyon
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kadın, askeri helikopterle hastaneye kurtarıldı. Terörsüz Türkiye süreciyle bölgede güvenlik sağlanırken, Mehmetçik acil durumlarda vatandaşın yanında.

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından Mehmetçik, yalnızca güvenlik değil, hayat kurtaran görevleriyle de vatandaşın umudu olmaya devam ediyor. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı ulaşımın güçlükle sağlandığı Belgon Yaylası'nda rahatsızlanan 67 yaşındaki kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 09.20 sıralarında Şırnak 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Beytüşşebap ilçesine bağlı Bölücek köyü Belgon Yaylası'nda Kudret Akdoğan'ın (67) rahatsızlanarak mahsur kaldığı bildirildi. İhbarın ardından AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri hızla harekete geçti. Karadan ulaşımın mümkün olmadığı zorlu coğrafya nedeniyle bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Helikopterle bulunduğu noktadan alınan Akdoğan, doktor kontrolünde güvenli şekilde Şırnak'taki Tümen Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı. Bölgede gerçekleştirilen başarılı hava operasyonu, hem hastanın sağlık kuruluşuna zamanında ulaştırılmasını sağladı hem de askeri birliklerin afet ve acil durumlarda üstlendiği kritik rolü bir kez daha gözler önüne serdi.

Mehmetçik artık sadece güvenliği değil, hayatı da koruyor

Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte yıllarca güvenlik operasyonlarıyla anılan Şırnak'ın dağları artık vatandaşların huzur içinde yaşam sürdüğü alanlara dönüşürken, Mehmetçik de ihtiyaç duyulan her an vatandaşın yanında yer alıyor. Özellikle ulaşımın olmadığı yüksek rakımlı yaylalarda rahatsızlanan vatandaşların tahliyesi, orman ve örtü yangınlarına havadan destek verilmesi, arama-kurtarma faaliyetleri ve acil sağlık operasyonlarında askeri helikopterler etkin görev üstleniyor. Belgon Yaylası'nda gerçekleştirilen son kurtarma operasyonu da devletin tüm kurumlarının koordinasyon içinde hareket ederek, en zor şartlarda dahi vatandaşın yardımına koştuğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yetkililer, zorlu arazi şartlarına rağmen yürütülen başarılı koordinasyon sayesinde mahsur kalan vatandaşın kısa sürede güvenli şekilde sağlık ekiplerine ulaştırıldığını belirterek, benzer acil durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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