Bayburt Devlet Hastanesi'nde Diyabet Okulu Eğitimleri Tamamlandı

Bayburt Devlet Hastanesinde her ay düzenlenen diyabet okulu, hastaların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Temmuz ayı eğitimlerinin tamamlanmasının ardından katılımcılara diplomaları verildi.

Diyabet okulunda diyabet hastalarına ve yakınlarına hastalığın etkin yönetimi konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Efe Kaan Ülkeer, Diyabet Eğitim Hemşiresi Zübeyda Kahveci ve Diyetisyen Fatma Turgut tarafından verilen eğitimlerde; sağlıklı beslenme, kan şekeri takibi, ilaç tedavisine uyum, fiziksel aktivitenin önemi ve diyabete bağlı gelişebilecek komplikasyonlardan korunma yöntemleri ele alındı.

Eğitimde ayrıca katılımcılara günlük yaşamda diyabetle yaşamı kolaylaştıracak uygulamalar hakkında da bilgi verildi.

Etkinliğin sonunda eğitimi tamamlayan hastalara diplomaları takdim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı