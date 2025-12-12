Haberler

Temizlik maddelerinin karıştırılması ölümcül olabilir

Temizlik maddelerinin karıştırılması ölümcül olabilir
Güncelleme:
Trabzon'da 3 çocuk annesi Ümran Katırcı'nın temizlik maddelerini karıştırarak oluşturduğu zehirli gazdan hayatını kaybetmesi, kimyasalların doğru kullanımı hakkında tehlikeleri gündeme getirdi. Uzmanlar, temizlik ürünlerinin etiketlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

TRABZON'da 3 çocuk annesi Ümran Katırcı'nın ev temizliği sırasında karıştırdığı temizlik maddelerinin oluşturduğu zehirli gazdan etkilenerek hayatını kaybetmesi, kimyasal maddelerin doğru kullanımını gündeme taşıdı. Temizlik sırasında dikkat edilmesi gerekenler konusunda uyarılarda bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şehmus Özmen, "Çamaşır suyu ve yüzey temizleyici karıştığında ölümcül gaz açığa çıkıyor. Bu tür kazalar tamamen önlenebilir. Kimyasalların yanlış kullanımının sonuçları ne yazık ki ölümcül olabiliyor" dedi.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şehmus Özmen, "Yanlış ürünleri bir araya getirmek saniyeler içinde ölümcül gaz oluşturabiliyor. Kimyasal maddelerin bilinçsiz kullanımı maalesef telafisi olmayan sonuçlara yol açıyor" diye konuştu.

'BU ÜRÜNLER YANLIŞ KULLANILDIĞINDA ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR'

Yaşanan olayın yaygın bir hatadan kaynaklandığını belirten Prof. Dr. Özmen, "Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Temizlik ürünlerine bağlı hasarlar ciddi bir halk sağlığı sorunu. En tehlikeli yanlışlardan biri, bu kimyasalların birbirine karıştırılmasıdır. Olayda da görüldüğü gibi, özellikle çamaşır suyu ile yüzey temizleyicilerin birlikte kullanılması ölümcül olabiliyor" dedi.

'ÖLÜMCÜL GAZ: KLORAMİN'

Zehirli gazın etkisinin çoğu kişi tarafından bilinmediğini söyleyen Prof. Dr. Özmen, "Bu karışım kloramin gazı oluşturuyor. Solunduğunda akciğerlerde ağır hasara, solunum yetmezliğine ve kalp üzerinde ciddi etkilere yol açarak ölümle sonuçlanabiliyor. Üstelik bu ürünlerin bir kısmı ciltte tahrişe, kanserojen etkilere veya beyinde birikerek nörolojik hastalıklara neden olabiliyor" diye konuştu.

'ETİKET OKUMAK HAYAT KURTARIR'

Temizlik sırasında küçük gibi görünen hataların aslında ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Özmen, "Temizlik ürünlerinin üretici firmanın belirttiği talimatlara uygun şekilde kullanılması hayati önem taşıyor. Maske, eldiven ve gözlük gibi koruyucu ekipmanlar ihmal edilmemeli. Kimyasal ürünlerim kapalı ve havasız ortamlarda kullanılması zehirlenme riskini artırıyor. Kimyasallar asla karıştırılmamalı, zehirlenme belirtisi hisseden kişilerin vakit kaybetmeden 112'yi araması hayati önem taşıyor. Bilinçli tüketici olmak ve etiket okumayı alışkanlığa dönüştürmek gerçekten hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

