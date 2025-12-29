Haberler

Tekirdağ NKÜ Hastanesi göz enjeksiyon ünitesi ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunuyor

Güncelleme:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi, göz kliniğinde retina hastalıklarının tedavisine yönelik yeni bir göz enjeksiyon ünitesi açtı. Başhekim Doç. Dr. İlker Yıldırım, bu yatırımın bölge halkına önemli sağlık hizmetleri sunduğunu belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İlker Yıldırım, göz enjeksiyon ünitesinin bölge halkına ileri düzey tanı ve tedavi hizmeti sunduğunu belirtti.

Yıldırım, AA muhabirine, göz kliniğinde, retina hastalıklarının tedavisine yönelik önemli bir sağlık yatırımının daha hayata geçirildiğini söyledi.

Göz kliniğinin, son bir yılda önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirten Yıldırım, "Öğretim üyesi kadrosunun güçlendirilmesi ve cihaz altyapısının yenilenmesiyle kliniğin hem hizmet hem de eğitim kapasitesi artırıldı. Bu süreçte hayata geçirilen göz rnjeksiyon ünitesi, özellikle halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağlı makula dejenerasyonu ile diyabetik retinopati hastalarının tedavisinde kritik bir rol üstleniyor." diye konuştu.

Yıldırım, yeni kurulan ünitede, retina tabakasında gelişen kanama ve ödemlerin tedavisine yönelik göz içi enjeksiyon uygulamalarının da gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yardımcı sağlık personeli kadrosunun tamamlanmasıyla ünitenin ayda yaklaşık 600 enjeksiyon kapasitesine ulaşmasının hedeflendiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Göz kliniğinde ayda 150 ile 200 arası lazer ve göz anjiyosu işlemi yapılabiliyor. Kurulan ünite sayesinde hastalarımız, ileri tedavi seçeneklerine il dışına gitmeden erişebilecek. Bu hem hastalarımız hem de sağlık sistemimiz açısından büyük bir kazanımdır. 3'ü başlama sürecinde toplam 10 asistan hekim kliniğimizde ihtisas eğitimine başlamıştır. En kıdemlisi henüz 1 yıllık olan asistan hekimlerimizin artan bilgi ve becerilerinin hizmete ve araştırma faaliyetlerine yansıtılması hususunda da yoğun çaba içerisindeyiz."

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Sağlık
