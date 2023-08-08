Tekirdağ'da SMA Tip 2 Hastası Bebek İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

Tekirdağ'da SMA Tip 2 teşhisi konulan 16 aylık Hulusi Sert için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Aile, tedavi giderlerini karşılamak için yardım bekliyor.

TEKİRDAĞ'da SMA Tip 2 teşhisi konulan 16 aylık Hulusi Sert için valilik onaylı yardım kampanyası başlatıldı. Oğlu için herkesi desteğe çağıran Remziye Sert (27), "Bebeğimin günden güne gözümüzün önünde daha fazla eriyip, ölmesini istemiyorum" dedi.

Malkara'da fabrika işçisi Mustafa Sert (29) ile Remziye Sert'in 2 oğlundan Hulusi Sert'e, 10 aylıkken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Bunun üzerine Sert ailesi, çocuklarının 2,5 milyon dolar olan tedavi giderlerinin karşılanması için Tekirdağ Valiliği'nden onay alınarak yardım kampanyası başlatıldı.

Mustafa Sert de oğlunun günden güne gözlerinin önünde eridiğini belirterek, "Evlat acısı çekmek çok zormuş. Bana bu acıyı yaşatmayın. Lütfen bizlere yardım edin. Perişanız, oğlumuzun ölümünü beklemek istemiyoruz. Oğlumun yaşı ve kilosu ilerlemeden ilacına kavuşması lazım. Bizim 4-5 ay içinde bu parayı toplayıp tedavisine başlamamız lazım" dedi.