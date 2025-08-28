Tekirdağ'da Anne Adaylarına Yönelik Gebe Okulu Açıldı

TEKİRDAĞ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde anne adayları açılan Gebe Okulu'nda doğum ve doğum sonrasındaki sürece hazırlanıyor.

Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde açılan Gebe Okulu'nda kadın sağlığı uzmanları, fizyoterapist, diyetisyen ve psikologların görev aldığı eğitimlerde anne adayları hem bedensel hem de ruhsal açıdan destekleniyor. Eğitimlerde anneler hem bedensel hem de zihinsel olarak doğuma daha hazırlıklı hale gelirken, özellikle normal doğuma dair kaygılar azalıyor. Eğitimler kapsamında anne adayları doğumhaneyi gezerek süreç hakkında yerinde bilgi sahibi olma imkanı buluyor.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 'Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller' sloganıyla yürütülen eğitim programında, anne adaylarından olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Tabakoğlu, "Anne adaylarımız gebelik sürecinde nelerle karşılaşacaklarını, doğumun nasıl gerçekleşeceğini ve doğum sonrasında dikkat edilmesi gerekenleri uzmanlarımızdan öğreniyor. Dünyanın en güzel olayı bir evlat sahibi olmak. Biz de bu süreçte annelerimizi bilinçlendirerek hem onların sağlığını hem de gelecek nesillerin sağlığını güvence altına almak istiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın da bu konuya verdiği önemle birlikte, burada düzenlediğimiz eğitimleri bir diploma ile taçlandırarak anne adaylarımızı kutluyoruz" dedi.

Eğitime katılan anne adaylarından Beyza Acar, "Burada anneliğin hem öncesi hem de sonrası için eğitim aldık. Fizik tedavi uzmanından yapacağımız egzersizleri, psikolojik destek eğitimlerini öğrendik. Doğumhaneyi gezdik ve süreci yakından gördük. Bu sayede kendimizi psikolojik olarak da hazırlamış olduk. Burada olmaktan mutluyuz. Tüm anne adaylarına özellikle doğum öncesi ve sonrası için bu eğitimi kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.

Etkinlikte, gebe okulunda eğitim gören anne ve babalara temsili diploma töreni yapıldı.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -