Tatil için gittiği ülkede kabusu yaşadı! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Batı Avustralya'nın Perth kentinden üç çocuk annesi 31 yaşındaki Chloe Mowday, ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya'da dünya turu yapmayı planladığı tatile çıkarken, Vietnam'ın Da Nang kentinde küçük estetik ameliyatlar için randevu almıştı.

Ailesiyle birlikte Hong Kong ve Singapur'a gitmeden önce, geleneksel olarak güvenli iki işlem olan burun estetiği ve göz kapağı estetiği yaptırmayı planlıyordu.

ORGANLARI BİR ANDA İFLAS ETTİ

Ancak Chloe, basit burun ve göz kapağı ameliyatlarının ardından tatilinin tadını çıkarmak yerine, organları iflas edince yoğun bakıma kaldırıldı.

"KENDİNİ GARİP HİSSETMEYE BAŞLADI"

Chloe'nun kardeşi yaşananlarla ilgili olarak şunları anlattı; "Kendini garip hissetmeye başladı ve ameliyat bölgesinin dışında başka yerlerde de biraz ağrı hissetti. Doktorların verdiği ilaçları aldı ve dinlenmek için uzandı. Birkaç saat sonra Josh onu kontrol etmeye geldiğinde, pek iyi tepki vermiyordu; sonra nefes almayı bıraktı ve sanırım o birkaç saat içinde organları hızla iflas etmeye başladı."

BAĞIŞ KAMPANYASI DÜZENLENDİ

3 çocuk annesi kadını tedavi için Avustralya'ya götürmek isteyen ailesi bu işlemler için bağış kampanyası düzenledi. Aile şimdiye kadar 23.000 Avustralya Doları (650 bin TL) toplamayı başardı.