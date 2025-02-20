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Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Konya'da bulunan Muhtar Hanımın Yeri adlı restoranın kebap ve köftesinde domuz etine rastlandı. Öte yandan marketlerde satılan bir markanın peynirinde mantar ilacı bulunduğu, poşet çaydan ise yabancı madde çıktığı ifade edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listeleri gündemdeki yerini koruyor. Bakanlık insan sağlığını tehdit eden yeni ürün ve markaları ifşa etti. Listeye 20 Şubat tarihinde yeni ürün ve markalar eklendi.

KEBABA DOMUZ ETİ

Muhtar Hanımın Yeri - Zehra Kaya isimli Konya Emirgazi'deki restoranda kebaba ve köfteye dana ve kuzu eti yerine domuz eti kullanıldığı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdaları Güncelliyor

PEYNİRDE MANTAR İLACI

Necatibey markasıyla satışa sunulan Tam yağlı Ayçekirdeği Çeşnili Eritme Peyniri ürününde 'mantar ilacı' olarak bilinen natamisin tespit edildi.

BAHARAT DA LİSTEYE GİRDİ

Öte yandan bilinen baharat markası Bağdat Baharatları da bakanlığın listesinde yer aldı.

POŞET ÇAYDAN GIDA BOYASI ÇIKTI

Bağdat'ın kekiklerinde yabancı madde tespit edilirken, çay Süzerim Çay Time markasına ait poşet çaylarda da gıda boyası çıktı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Şubat 2025 listesine giren firma ve ürünlerin tam listesi:

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdaları Güncelliyor

Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıVEFA:

Domuz eti yemek Sümer inancında yasaktı. Her nasılsa;) Oradan yahudileri, oradan da İslamiyete geçmiş. Yoksa lezzetlidir domuz eti, yeter ki taze, hijyenik olsun!.. Ohh misss...

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Haber YorumlarıMehmet:

NEDEN UZAK DURALIM.YETKİ SENDE DEGİL Mİ CEZAYI YAZ İŞLETMEYİ MÜHÜRLE.BU KADAR SACMALIK OLAMAZ.

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Haber YorumlarıSefa Altun:

BUNLARA ADAM GİBİ YAPTIRIMLAR OLMADİGİ MÜDDETÇE DAHA COK DOMUZ ETİ,AT ETİ,ESEK ETİ YEDİRİRLER ...

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Haber YorumlarıAhmet Ayhan:

İsimlerini bu kadar küçük yazıyorsunuz yazıklar olsun sizede

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Biz niye uzak duruyoruz ak.siz bizden uzaklaştırın atın iki tanesini 10 yıl cezaevine zaten otomatikmen uzaklaşırlar !

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Haber YorumlarıVEFA:

Biraz da domuz yemek lazım. Koyunun, sığırın suçu ne!..

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Haber YorumlarıHaci Taştan:

Himm rezillik domuz eti yedirmekmi. Yoksa dinden imandan bahsedenlerin domuz etinin bu ulkede satisini serbest birakmasimi

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Haber YorumlarıHaci Taştan:

Ayrica birileri ver yetkiyi gor etkiyi diyirdu. Yetkiyi aldi etkisinide kamu kurumlari araciligi ile bu isletmelerin gerekiyirsa kapatma veya ceza verme yetkisi olan kurumlar tarafindan yapilmasi lazim. BAKANLIK SATISA IZIN VERIP BUNLARI IFSA EDIYIRUZ DIYORSA BU VATANDASLA BIKDIGIN DALGA GECMEKTIR

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