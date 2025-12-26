Haberler

Suriye'de annenin öldüğü zehirlenme olayında baba ve oğluna Türkiye yardım eli uzattı

Güncelleme:
Suriye'nin İdlib kentinde yedikleri son kullanma tarihi geçmiş humus konservesi nedeniyle zehirlenen ailenin 37 yaşındaki kadını hayatını kaybetti. Oğlu taburcu edilirken, babası tedaviye devam ediyor.

Suriye'de yedikleri son kullanma tarihi geçmiş humus konservesinden zehirlenmeleri nedeniyle ölen kadının tedavi için Adana'daki hastaneye götürülen oğlu taburcu edildi, eşi ise hayati tehlikeyi atlattı.

İdlib kentinde 15 Aralık'ta marketten aldıkları son kullanma tarihi 1 yıl geçmiş humus konservesini yiyen anne Maha (37), baba Muhammed (48) ve oğlu Abdullah Numra (18) rahatsızlandı.

Olaydan yaklaşık 12 saat sonra annenin evde hayatını kaybetmesi üzerine baba ve oğlu, Suriyeli yetkililerin girişimiyle 16 Aralık'ta ambulansla Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Hatay'daki Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki ilk müdahalelerin ardından baba ve oğlu, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavi gören genç, sağlık durumunun iyileşmesiyle taburcu edildi, hayati tehlikeyi atlatan babasının ise kontrolleri sürüyor.

"Katı besin alacak duruma geldiğinde babayı da taburcu edeceğiz"

Acil Tıp Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Oğuz Tuğcan, AA muhabirine, hastaneye getirildiklerinde Abdullah Numra'nın zehirlenmenin etkisiyle yutma güçlü yaşadığını, babasının da entübe halde olduğunu söyledi.

Babanın tedavisinin sürdüğünü dile getiren Tuğcan, şöyle konuştu:

"Çocuk hasta ilk geldiğinde biraz daha iyiydi. Ona da antidot tedavisini verdik. Sonra da nöroloji yoğun bakımına yatırdık ve orada 1 hafta tedavi gördü. Durumunun iyileşmesiyle de taburcu ettik. Babanın da iki gün önce genel durumu iyileşti ve bilinci açıldı. Baba sıvı alımına başladı ama hala zorlanması mevcut. Bir süre daha damardan ve ağızdan tedavi devam edecek. Katı besin alacak duruma geldiğinde babayı da taburcu edeceğiz."

"Tarihi geçen konservelerde toksin oluşumu gözlenir"

Tuğcan, konserve gıdaların üretim ve saklama koşulları sürecinin doğru yürütülmesinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Özellikle son kullanma tarihi geçen konservelerin içerisinde toksin oluşumu gözlenir. Clostridium botulinum toksini kasları geçici olarak felç ediyor. Hastalarımız bir haftalık süreçte erken antidot tedavisinden fayda gördüler. Biraz daha geç kalsalardı solunum yetmezliği daha uzun sürebilirdi." ifadeleri kullanıldı.

Tuğcan, konserve zehirlenmelerinde yutma güçlüğü, çift görme, göz kapağı düşüklüğü ve nefes darlığı gibi belirtiler görüldüğünü belirtti.

Konservelerin nemli ve sıcak ortamlarda paslanacağını bu nedenle oda sıcaklığında saklanması gerektiğini ifade eden Tuğcan, "Normalde konservelerde negatif basınç olması gerekir ve kapak aşağı doğru iner. Eğer kapakta dışarı doğru şişlik varsa içeride pozitif basınç ve bakteriyel üremeyle beraber toksin üretimi olduğunu gösterir. Bu tür durumlarda çok az dozda tüketilmesi bile ölümcül olabiliyor." diye konuştu.

"Bir lokma yedik ve zehirlendik"

Abdullah Numra da konservenin son kullanma tarihinin 1 yıl geçmiş olduğunu fark ettiklerini belirterek, şunları anlattı:

"Babam tarihi geçmiş iki humus konservesi aldı. Bir lokma yedik ve zehirlendik. Annem gece fenalaştı ve kusmaya başladı. Sabah annemi kaybettik. Sağ olsun doktorlar sayesinde iyileştim, babam da tedavi görüyor. Hata yaptık ve bunun bedelini annem hayatıyla ödedi."

Baba Muhammed Numra ise Türkiye'nin yardımıyla tedaviye ulaştıklarını dile getirdi.

Doktor ve hemşirelere teşekkür eden Numra, yaşadıkları olayın kendilerine ders olduğunu, bundan sonra tedbirli davranacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Beyza Kaynarpunar - Sağlık
