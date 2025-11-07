Haberler

Süt dokunuyor diye hemen laktozsuz ürünlere yönelmeyin! Bilimsel çözüm sütü bırakmak değil

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Süt dokunuyor diye hemen laktozsuz ürünlere yönelmeyin! Bilimsel çözüm sütü bırakmak değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Clinical and Experimental Gastroenterology dergisinde yayımlanan bilimsel derleme, Türk nüfusunun %70-80'ini etkileyen genetik laktoz sindirim zorluğuna (hipolaktazi) dikkat çekiyor. Şişkinlik ve gaz gibi belirtiler yaşayan birçok kişi, çözümü sütü tamamen kesmekte veya doğrudan laktozsuz ve bitkisel sütlere geçmekte buluyor. Ancak araştırmalar, bu yaklaşımın kemik sağlığını riske attığını ve asıl çözümün "yasaklamak" değil, "yönetmek" olduğunu gösteriyor.

  • Dünya nüfusunun %75'i ve Türkiye'de %70-80'i genetik nedenlerle yaşlandıkça laktozu sindiren enzimi daha az üretiyor.
  • Laktoz intoleransı olan çoğu birey günde 12 grama kadar laktozu belirgin semptom olmadan tolere edebiliyor.
  • Yoğurt, kefir ve peynir gibi fermente süt ürünleri, laktozu parçalayan enzim içerdiği için süte göre daha kolay sindiriliyor.

Clinical and Experimental Gastroenterology dergisinde yayımlanan "Laktoz İntoleransı: Tanı, Genetik ve Klinik Faktörler" başlıklı makale, dünya genelinde yaygın olan bir sindirim sorununa ve bu sorunun yanlış yönetilme biçimlerine ışık tutuyor.

Araştırmaya göre dünya nüfusunun %75'i, Türkiye'de ise bu oran %70-80 civarında, genetik olarak (özellikle LCT genini etkileyen MCM6 gen varyantları nedeniyle) yaş aldıkça süt şekerini (laktoz) sindiren enzimi daha az üretiyor. Bu durum "hipolaktazi" olarak adlandırılıyor ve süt tüketimi sonrası şişkinlik, gaz, karın ağrısı gibi belirtilere yol açabiliyor.

Yaygın hata: Sütü hayattan çıkarmak

Bu belirtilerle karşılaşan tüketicilerin ilk refleksi genellikle sütü ve tüm süt ürünlerini diyetlerinden tamamen çıkarmak ya da hızla laktozsuz veya bitkisel (badem, soya, yulaf) süt alternatiflerine yönelmek oluyor.

Ancak bilimsel derleme, bu "sıfır tolerans" yaklaşımının gereksiz ve hatta riskli olabileceğini vurguluyor. Süt ürünlerinin diyetten tamamen çıkarılması, yetersiz kalsiyum alımına ve uzun vadede kemik yoğunluğunda azalma (osteoporoz) ve kırık riskine yol açabiliyor.

Bilimsel çözüm: Yasak değil, yönetim

Makalenin de altını çizdiği gibi, laktoz sindirim bozukluğu "sıfır tolerans" anlamına gelmemektedir. Çözüm, süt ürünlerini tamamen bırakmak değil, doğru ürünleri doğru miktarda tüketmektir:

"12 Gram" Kuralı: Araştırmalar, laktoz intoleransı olan çoğu bireyin, günde 12 grama kadar laktozu (yaklaşık bir su bardağı süte eşdeğer) belirgin bir semptom yaşamadan tolere edebildiğini göstermektedir. Uzmanlar, sütü tek başına içmek yerine, sindirimi yavaşlatmak için diğer gıdalarla birlikte tüketilmesini önermektedir.

Asıl çözüm yoğurt, kefir ve peynir: Laktozsuz sütlere yönelmek bir seçenek olsa da asıl doğal ve etkili çözüm fermente süt ürünleridir.

Süt dokunuyor diye hemen laktozsuz ürünlere yönelmeyin! Bilimsel çözüm sütü bırakmak değil

Yoğurt ve kefir: Bu ürünler, içerdikleri canlı ve faydalı bakteriler (probiyotikler) sayesinde, laktozu parçalayan enzimi (beta galaktosidaz) kendi bünyelerinde barındırır. Bu durum, yoğurt ve kefirin süte göre çok daha kolay sindirilmesini sağlar.

Peynir: Özellikle eski peynirlerde, üretim ve mayalanma sürecinde laktozun büyük bir kısmı zaten parçalanmış olur.

Uzmanlar, şişkinlik şikâyeti olan kişilerin, sütü hemen kesmek yerine, genetik yatkınlıklarını öğrenmek için tanı testlerine (hidrojen nefes testi veya genetik test) başvurmalarını ve diyetlerini yasaklar üzerine değil, yoğurt ve peynir gibi sindirimi kolay, kalsiyum açısından zengin gıdalar üzerine kurmalarını tavsiye ediyor.

Ayşe Şar
Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

bilimsel makalelerde o kadar iki yüzlülük varki kimi süt faydalı, kimi süt sindirim sistemine zararlı diyor bu yazılara kulak asıp hareket edecek insanın işi zor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim:

Kripto para piyasasında kayıplarla boğuşarak geçirdiğim üç yıl beni delirtti, ancak Nelson FY platformu ve stratejisiyle çalıştıktan sonra portföyüm şu anda 453.000 dolar. Telegram'da (Nildatrading) kendisine ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim, pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...

Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanında karbonmonoksit çıktı

Villadaki sır ölümlerde yeni detay! İki gencin kanından çıktı
Alman model Diana Fast, Miss Universe 2025'ten çekildi ve nedenini açıkladı

Ünlü model yarışmadan çekildiğini duyurdu, nedeni dikkat çekti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya uygulanan yaptırımları kaldırdı

Komşu için yeni dönem başlıyor! Avrupa ülkesinden kritik Şara kararı
Gözaltına alınan eski Kasımpaşaspor Başkanı Fatih Saraç serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında gözaltına alınan kulüp başkanı için karar çıktı
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
Trump talimat verdi! ABD ordusu Nijerya'ya saldırı için 3 farklı plan hazırladı

Trump talimat verdi, ABD ordusu o ülkeyi vurmak için hazırlığa başladı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek

Paranın patronundan milyonlarca kiracının yüzünü güldürecek mesaj
Endonezya'da camide cuma namazı sırasında patlama: 54 yaralı

Ülke şokta! Cuma namazı kana bulandı, onlarca yaralı var
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.