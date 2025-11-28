Haberler

Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor

Güncelleme:
1 Ocak 2026'dan itibaren geçici koruma statüsündeki yabancılar sağlık hizmetleri için katılım payı ödeyecek. Ödeme gücü olmayanların tutarı sosyal yardımlaşma vakıflarınca geri ödenecek. Yeni düzenleme, özel hastanelere başvuru şartlarını da değiştirdi.

  • 1 Ocak 2026'dan itibaren geçici koruma statüsündeki yabancılar sağlık hizmetleri ve ilaçlar için katılım payı ödeyecek.
  • Ödeme gücü olmayan geçici korunanlar, ödedikleri katılım payını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından geri alabilecek.
  • Ödeme gücü bulunan geçici korunanlar özel sağlık kuruluşlarına başvurabilecek.

Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan yabancılar için sağlık hizmetlerine ilişkin önemli bir değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçici korunanlardan sağlık hizmeti ve ilaçlar için katılım payı tahsil edilecek.

TAHSİL EDİLEN TUTAR FONA AKTARILACAK

Önceki uygulamada, geçici koruma kapsamındaki kişilerin temel ve acil sağlık hizmetlerinden yararlanırken katılım payı ödemesi gerekmiyordu. Tahsil edilen tutarlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na (SYDTF) aktarılacak.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARA GERİ ÖDEME YAPILACAK

Düzenlemeye göre, ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanlar, ödedikleri katılım payını talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından geri alabilecek. Ayrıca geçici korunanlara sunulan sağlık hizmetlerinin bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde SYDTF tarafından her üç ayda bir karşılanacak. Bu ödeme daha önce AFAD tarafından yapılıyordu.

ÖZEL SAĞLIK KURUMLARINA DOĞRUDAN BAŞVURU KISITLANDI

Eski uygulamada tüm geçici korunanlar, acil durumlar dışında özel sağlık kurumlarına doğrudan başvuru yapamıyordu. Yeni düzenlemeyle bu kısıtlama yalnızca ödeme gücü olmayan kişiler için geçerli hale getirildi. Böylece ödeme gücü bulunan geçici korunanlar özel sağlık kuruluşlarına başvurabilecek.

Bununla birlikte:

  • Ödeme gücü olmayan geçici korunanlara SGK'nın karşılamadığı sağlık hizmeti verilemeyecek (aşılar hariç).
  • Sağlık hizmetleri için SGK'nın belirlediği fiyatların üzerinde veya daha düşük iskonto içeren fiyatlandırma uygulanamayacak.

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYELİLERİN SAYISI

Türkiye'de geçici koruma statüsü özellikle Suriyeliler için uygulanıyor.

20 Ekim 2025 verilerine göre:

  • Toplam 2 milyon 375 bin 909 Suriyeli geçici koruma statüsünde bulunuyor.
  • En çok Suriyeli 417 bin 725 kişiyle İstanbul'da yaşıyor.
  • Gaziantep'te 333 bin 849,
  • Şanlıurfa'da 197 bin 17 kişi bulunuyor.
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık
