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Suriyeli siyam ikizleri İhsan ve Bessam ayrıldı

Suriyeli siyam ikizleri İhsan ve Bessam ayrıldı

Sağlık Haberleri

Suriyeli siyam ikizleri İhsan ve Bessam, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 7,5 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla gerçekleştirilen operasyon, Riyad'daki Kral Abdullah Çocuk Hastanesi'nde yapıldı. Ameliyat ekibi, 26 kişilik uzman kadrosuyla 5 aşamalı operasyon gerçekleştirdi. Ameliyatın başarılı geçtiği belirtildi.

Suriyeli siyam ikizleri İhsan ve Bessam, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 7,5 saatlik ameliyatla birbirinden ayrıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in talimatıyla siyam ikizleri için operasyon gerçekleştirildi.

Göğsün alt kısmı ve karından bitişik ikizler İhsan ve Bessam, Riyad'daki Kral Abdullah Çocuk Hastanesi'nde sabah saatlerinde başlayan ve 7,5 saat süren operasyon sonucu ayrıldı.

Ameliyat ekibine başkanlık eden Dr. Abdullah bin Abdulaziz er-Rabia, ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, Suriyeli ikizler için 26 kişilik uzman ekiple 5 aşamalı operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Rabia, sonuncusu 7,5 saat süren ameliyatın başarılı geçmesinden ötürü mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Sağlık

Suudi Arabistan Çocuk Riyad Sağlık Haberler

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