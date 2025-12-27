Haberler

Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor

Türkiye'nin yanık tedavisindeki tecrübesi Suriye'deki hastalara da katkı sunuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'deki bir hastanenin yanık kliniği ve plastik cerrahisi ünitesi sorumlu doktoru Tarık Jabban, Türkiye'nin yanık tedavisi konusundaki tecrübelerinin Suriye'deki vakaların tedavisine katkı sağladığını belirtti. Jabban, Antalya'daki sağlık kongresinde yaptığı açıklamada, yanık tedavisinin zorluğuna ve Türkiye'nin bu konudaki başarılarına vurgu yaptı.

Suriye'deki bir hastanenin yanık kliniği ve plastik cerrahisi ünitesi sorumlusu doktor Tarık Jabban, bomba veya şarapnel parçalarından yaralanan çok sayıda yanık vakasına müdahale ettiklerini belirterek, "Yanık tedavisindeki tecrübelerimizin gelişmesine Türkiye katkı sağlıyor." dedi.

Jabban, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen sağlık kongresinde, AA muhabirine, Şam'da bir hastanenin yanık kliniği ve plastik cerrahi ünitesinde görev yaptığını söyledi.

Yanık vakalarının tedavisinin zorlu olduğunu ve uzun süreç gerektiğini dile getiren Jabban, "Hastanemizde hem sivillerden hem askeri personelden şarapnel parçaları veya bomba yaralanmalarıyla gelen birçok vakaya müdahale ettik. Yanık tedavisindeki tecrübelerimizin gelişmesine Türkiye katkı sağlıyor. Bu alanda Türkiye çok başarılı olduğu için tedavi ve sonrası için tecrübelerinden faydalanıyoruz." diye konuştu.

"Yanıklar, oldukça uzun süreçlerden sonra tedavi edilebiliyor"

Antalya'daki sağlık kongresinde edindiği tecrübenin ülkesindeki yanık vakalarının tedavisine katkı sunacağına değinen Jabban, yanık kongresi komitesine ve Türk hükümetine teşekkür etti.

Jabban, Suriye'de ülke içerisinde kara yolu ulaşımının zor olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı hastaların transferi konusunda çok büyük sorunlar yaşıyoruz. Bazen malzeme sıkıntısı da oluyor. Yanığı tedavi etmek zaten zor, ulaşım ve malzeme sorunu daha da zorlaştırıyor. Yanıklar, oldukça uzun süreçlerden sonra tedavi edilebiliyor. Biz sadece yaraların tedavisine odaklanabiliyoruz. Yanık vakaları aslında yaranın tedavisiyle sınırlı değil, hastanın sosyal ve psikolojik açıdan da rehabilite edilmesi gerekiyor. Bu konularda biz çok gerideyiz, umarım bu alanlarda da gelişme kaydederiz."

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye'nin eşi, katille dakikalarca sohbet etmiş

Eşinin katiliyle dakikalarca sohbet etmiş