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Sürekli burnunu karıştıran adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı

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Çin'de sürekli burnunu karıştıran bir adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı. Ameliyatı başarılı geçen adamın eşi, tüm hastane deneyimini kayda aldı. Eşini tiye alan kadın, "Tatlım, neden burnunu karıştırmıyorsun? Kalk ve tekrar karıştır" dedi.

Çin'in Şensi eyaletinin Xianyang şehrinde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. İsmi açıklanmayan ve sürekli burnunu karıştıran bir adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı. Adamın eşi yaşadıklarını video kaydına alarak, burnunu karıştıranları uyarmak amacıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

BURNU KANAMAYA BAŞLADI

Karısı, adamın sürekli burnunu karıştırmayı sevdiğini, ayakta, otururken veya yatakta uzanırken her zaman bir parmağıyla burnunu karıştırdığını söyledi. Adamın burun karıştırma merakı başını yaktı. Adam burnunu karıştırırken durdurulamayan ciddi bir burun kanaması yaşadı.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Oddity Central'de yer alan habere göre; çift, kanamanın önünü alamayınca hastaneye gitti. Doktorlar yırtık atardamar teşhisi koyarak adamı acil ameliyata adlı. Adamın eşi, tüm hastane deneyimini kayda aldı. Eşinin yaşadığı durumu tiye alan kadın, "Tatlım, neden burnunu karıştırmıyorsun? Kalk ve tekrar karıştır." dediği videoyu sosyal medyada yayınladı.

UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, burun karıştırmanın ciddi enfeksiyon riski taşıdığını ancak alışkanlık haline geldiğinde burun mukozasına zarar vermek gibi daha büyük sorunlara yol açabileceğini, yukarıda anlatılan gibi aşırı durumlarda ise burun boşluğundaki kan damarlarına veya dokulara zarar verebileceğini, hatta atardamar yırtılmasına bile yol açabileceğini söyledi.

Sürekli burnunu karıştıran adam, yüz atardamarının yırtılmasıyla acil ameliyata alındı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Sağlık
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