Uzmanı açıkladı: 'Sünnet, bulaşıcı hastalıkların azaltılmasına katkı sağlıyor'

Sünnetin toplumda daha çok geleneksel amaçlarla gerçekleştirilen bir cerrahi işlem olarak bilindiğini belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, sünnetin sağlık açısından da önemli faydaları bulunduğunu söyledi. Aluç, özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda sünnetin enfeksiyon riskini azaltabileceğini belirterek, işlemin mutlaka uzman hekimler tarafından steril ortamlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sünnet, toplumda genellikle dini ve geleneksel nedenlerle gerçekleştirilen cerrahi bir işlem olarak biliniyor. Ancak uzmanlar, sünnetin sağlık açısından da çeşitli faydaları bulunduğuna dikkat çekiyor. Özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yaşayan çocuklarda sünnetin enfeksiyon riskini azaltabildiği belirtilirken, işlemin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şartlarda yapılmasının önem taşıdığı ifade ediliyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mahmut Aluç, sünnetin sağlık yönünün toplumda çoğu zaman göz ardı edildiğini söyledi. Sünnetin geleneksel yöntemlerle yapılması durumunda sağlık konusunun geri planda kalabildiğini belirten Aluç, "Sünnet bizim toplumumuzda daha çok geleneksel amaçla yapılan bir cerrahi işlem. Ama maalesef toplumumuzda gözden kaçan en önemli şey sağlık yönü. Geleneksel yöntemlerle yapıldığı zaman sağlık geri planda kalıyor" dedi. Sünnetin özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda fayda sağlayabileceğini belirten Aluç, " Sünnet, özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan çocuklarda bu enfeksiyonları azaltabilir. Hijyen anlamında da faydası var. Ayrıca kadınlarda rahim ağzı kanserini, erkeklerde ise penis kanserini azalttığına yönelik çalışmalar mevcut" diye konuştu. Sünnetin yalnızca Müslüman toplumlarda değil, farklı toplumlarda da uygulandığını ifade eden Aluç, bunun nedenleri arasında hepatit B, hepatit C ve AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların azaltılmasına yönelik sağlık gerekçelerinin de bulunduğunu söyledi.

"Bulaşıcı hastalıkların önlenmesine katkı sağlıyor"

Mahmut Aluç, Müslüman olmayan toplumların da sünnet işlemini gerçekleştirdiğini belirterek, " Sünnet, özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda, sünnet derisinin alınmasıyla bu enfeksiyonların azalmasına katkı sağlayabilir. Hijyen açısından da faydaları bulunuyor. Ayrıca kadınlarda rahim ağzı kanserini, erkeklerde ise penis kanserini azalttığına yönelik çalışmalar mevcut. Sünnet, sadece Müslüman toplumlarda değil, Müslüman olmayan toplumlarda da gerçekleştiriliyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri, hepatit B, hepatit C ve özellikle AIDS gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesine katkı sağlamasıdır. Çocuklar için sünnet açısından en uygun dönem, 0-2 aylık veya 0-6 aylık dönemdir. Özellikle yenidoğan sünneti olarak adlandırılan ve doğumdan sonraki ilk 24 saat içerisinde gerçekleştirilebilen sünnet, oldukça kolay yöntemlerle yapılabilir. Sünnet ne kadar erken yaşta yaptırılırsa çocuk açısından o kadar konforlu ve kolay olur" dedi.

"Sünnet, her mevsimde yapılabilecek bir işlemdir"

Aluç, özellikle yaz tatili nedeniyle 5 yaş üzerindeki çocuklarda sünnet işleminde artış yaşandığını söyleyerek, "2 ile 5 yaş arasındaki dönemde sünnet yapılmasını ebeveynlere çok önermiyoruz. Çünkü bu yaş aralığında çocuklar psikolojik olarak ciddi şekilde rahatsız olabilir ve sünnet işlemi travmatik bir etki oluşturabilir. Ancak 5 yaşından sonra sünnet rahatlıkla yapılabilir. Sünnet, her mevsimde yapılabilecek bir işlemdir. Ancak okulların tatil olmasıyla birlikte, özellikle 5 yaş üzerindeki çocuklarda sünnet işlemlerinde artış yaşanıyor. Çocukların psikolojik travmaya maruz kalmamaları için mümkün olduğu kadar küçük yaşta, çocuk farkına varmadan sünnet işleminin yapılması uygun olabilir. Daha büyük yaştaki çocuklarda ise sünnetin çocuktan kesinlikle saklanmaması gerekir" diye konuştu.

"İşleminin hekim tarafından çocuğa anlatılması büyük fayda sağlar"

Aluç, uzman kişiler tarafından işlemin yapılması gerektiğini ifade ederek, "Çocuğun sürecin bir parçası olması ve işlem hakkında bilgilendirilmesi önemlidir. Mümkünse sünneti gerçekleştirecek hekimle önceden tanışması ve sünnet işleminin hekim tarafından çocuğa anlatılması büyük fayda sağlar. Sünnetin hekimler dışında başka kişiler ve sağlık personeli olmayan kişiler tarafından yapılması Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştır. Ancak maalesef hala bu işlemi gerçekleştiren kişiler bulunmaktadır. Sünnet işleminin, bu konuda deneyimli çocuk cerrahları veya ürologlar tarafından, tamamen steril bir ortamda ve steril malzemeler kullanılarak yapılması büyük önem taşır. Aksi takdirde ciddi sonuçlara yol açabilecek komplikasyonlarla karşılaşılabilir" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı