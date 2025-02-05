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Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

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Alternatif tedavi yöntemleri tartışıladursun bir kadının "göbek düşmesi" şikayetiyle kendine gelen hastaya uyguladığı yöntem tartışma yarattı.

Karın ağrısına çare arayan bir kişinin, tıp literatüründe yer almayan "göbek düşmesi" tedavisi için gittiği kadının uyguladığı yöntem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Tıp uzmanları, "göbek düşmesi" gibi kavramların bilimsel verilerle desteklenmediğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgularken, bazı insanlar geleneksel tedavilerin geçmişten günümüze aktarılan bir bilgi birikimi olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini savundu.

Sosyal medyada farklı görüşlerin çarpıştığı bu tartışma, modern tıp ile geleneksel yöntemler arasındaki ayrımı ve bireylerin sağlık tercihlerini bir kez daha gündeme getirdi.

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAGA:

cehaletin dibini gördük ekranlarda

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Doktora gidin böyle durumlarda bilimde arayın tedaviyi Allah'a bırakın önlem alıp

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Bilim ve bilimsel denilerek koronavirus bahane edilerek zorla,tehditle aşı yoluyla tüm dünyayı zehirlediler, Kanser ve pıhtılaşma ile beyin kanaması, kalp krizi her yaştan her yerde görülmeye başladı.

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Haber Yorumlarınull:

Araştırmadan niye göre yanlış olduğunu söyleniyor, düne kadar bu yöntemler modern tıp yokken büyüklerimizin uyguladığı tedavilerdir .

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