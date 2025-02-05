Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen tedavi yöntemi

Karın ağrısına çare arayan bir kişinin, tıp literatüründe yer almayan "göbek düşmesi" tedavisi için gittiği kadının uyguladığı yöntem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Tıp uzmanları, "göbek düşmesi" gibi kavramların bilimsel verilerle desteklenmediğini ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgularken, bazı insanlar geleneksel tedavilerin geçmişten günümüze aktarılan bir bilgi birikimi olduğunu ve dikkate alınması gerektiğini savundu.

Sosyal medyada farklı görüşlerin çarpıştığı bu tartışma, modern tıp ile geleneksel yöntemler arasındaki ayrımı ve bireylerin sağlık tercihlerini bir kez daha gündeme getirdi.