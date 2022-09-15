Son dakika sağlık: Her 8 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanıyor, 40 erkekten 1'i ölüyor

Her 8 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanıyor, 40 erkekten 1'i ölüyor

Prof. Dr. Çağ Çal : "Erkeğin vücudunda yeterince erkeklik hormonu varsa er ya da geç prostat kanseri olacaktır"

"Birinci derecede prostat kanseri yakını olanlar 4 kat daha fazla risk taşıyor"

Prof. Dr. Rüçhan Uslu: "Annenizde meme kanseri varsa sizde de prostat kanseri olabilir"

İZMİR Dünyada ve ülkemizde erkeklerde akciğer kanserinden sonra ikinci en sık görülen kanser türü olan prostat kanserinde hemen tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken tanının önemine vurgu yapan Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, dünya üzerindeki her 8 erkekten 1'nin prostat kanserine yakalandığını ancak prostat kanserine yakalanan her 40 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini ifade etti. Prof. Dr. Çal, "Bir erkeğin vücudunda yeterince erkeklik hormonu varsa er ya da geç prostat kanseri olacak ama öldürmeyecek. Ailesel geçişler de burada çok önemli" diye konuştu. Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu ise birinci derece yakını prostat kanseri olanların 4 kat daha fazla risk taşıdığını, özellikle annesi meme kanseri olan kişilerin prostat kanserine yakalanma riskinin çok büyük olduğunu ifade etti.

Tüm dünyada prostat kanserine olan farkındalığı artırmak amacıyla belirlenen 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Günü nedeniyle Medicana International İzmir Hastanesinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Medicana Sağlık Grubu CEO'su Reha Özkaya, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Çağ Çal, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Haluk Özen, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu ile çok sayıda alanında uzman hekim katıldı. Prof. Dr. Çal, her 8 erkekten 1'nin prostat kanserine yakalandığını ancak prostat kanserine yakalanan her 40 kişiden 1'inin hayatını kaybettiğini belirtirken, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu ise birinci derece yakını prostat kanseri olanların 4 kat daha fazla risk taşıdığını vurguladı.

"Erkeğin sağlığı ile eşi ve kız çocuğu ilgileniyor"

Prostat bezinin sadece erkeklerde olan bir organ olmasına rağmen, erkeklerin kendi sağlığı ile çok da ilgilenmediğini, genellikle eşleri ve kız çocuklarının ilgilendiğini söyleyen Prof. Dr. Çağ Çal, "Ben bu nedenle genellikle beyefendilere değil eşlerine seslenirim. Eğer bir farkındalık sağlamak istiyorsak bunun yolu hanımefendilerden geçiyor. Aslında hiç zaman almayan, çok hızlı sonuçlanan bir kan testi ile hayat değişebiliyor. Ölüm ve yaşam arasındaki çizgi bu kadar net. Prostat kanseri bir kader değildir. Bu kaderi kişinin lehine çevirmek için mavi alarm vermek gerekiyor. Prostat kanserinin kurdele rengi mavidir. Bu nedenle mavi alarmın başlaması için yola çıktık" diye konuştu.

"Prostat kanserinden ölmek çok zor"

Dünyada her 8 erkekten 1'nin prostat kanseri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Çal, "Erkeğin yaşı ilerledikçe prostatında kanseri hücresi dönüşüm oluyor. 100 yaşındaki erkeklerin hepsinde kanser hücresi var ama ölmüyorlar. Yani bir erkeğin vücudunda yeterince erkeklik hormonu varsa er ya da geç prostat kanseri olacak ama kanser onu öldürmeyecek. Aslında prostat kanserinden ölmek diye bir şey çok zor. 8 erkekten 1'inde görülüyor ama 40 kanserden sadece 1'i ölüyor. Bunu daha iyiye götürmek için farkındalık gerekiyor. Tedavilerimizin güçlenmesi ile beraber, prostat kanserinden ölüm oranları çok azaldı" ifadelerine yer verdi.

"Kadınlar için meme kanseri neyse erkekler için de prostat kanseri o"

Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Rüçhan Uslu da prostat kanserinde ailesel geçişlerin önemine değinerek "Birinci derecede prostat kanseri yakını olanlar 4 kat daha fazla risk taşıyor. Eğer iki tanı varsa, bu risk 6'ya, 8'e çıkıyor. Hassasiyetin artırılması gerekiyor. Bir kan testi ve muayene çok şey değiştirebilir" sözlerine yer verdi. Prof. Dr. Uslu, kadınlar için meme kanseri neyse erkekler için de prostat kanserinin o olduğunu, erken teşhisin ise çok basit olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Erkekler eşleri ellerinden tutmadan genellikle hastaneye gelmiyor ama ne kadar bilinçlendirirsek süreç o kadar kolay olur. Prostat kanseri, yaşlanma ile gelen doğal bir süreç gibi. Ancak bizim için tedavisi son derece başarılı olan, tedavi seçeneklerinin fazla olduğu, ölüm riskinin düşük olduğu bir kanser türü. Kişinin annesinde meme kanseri öyküsü varsa o kişinin prostat kanseri olması ihtimali olabilir. Ailede prostat kanseri, meme kanseri, pankreas kanseri vakası varsa sizde de prostat kanseri olabilir. Erkenden taramaya başlanması gerekir."