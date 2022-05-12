Son Dakika: Yasa Meclis'ten geçti! Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar tutuklu yargılanacak
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Son dakika: Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz" dedi.
Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemesi amacıyla hazırlanan yasa teklifi, Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelen yasa teklifi, milletvekillerinin çoğunluk oyuyla kabul edildi. Yasa kapsamında sağlık çalışanlarını kasten yaralayanların tutuklu yargılanmasının önü açılacak. Ayrıca kılık kıyafetle iyi hal indirimi kaldırılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Meclis'ten geçen yeni sağlık yasası hakkında sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Koca, "Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımlarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Sağlık çalışanlarına açılan ve yaygın şekilde haksızlıklara neden olan MALPRAKTİS davalarında, kasıt olmadığı sürece tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Meclis'te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Devam eden Malpraktis davaları, yeni kanuni düzenleme kapsamında ele alınacak. Bu davalarda da, sağlık çalışanına ait bir kasıt olmadığı sürece tazminatı devlet üstlenecek.
Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirim nedeni sayılmayacak."