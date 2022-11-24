Son Dakika: SMA'lı bebeklere umut olacak gelişme! Etkisini göstermiş 2. bir ilacın kullanımı için işlemler başlatıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastası bebekler için umut olacak gelişmeyi duyurdu. SMA Bilim Kurulu'nun etkisini göstermiş 2. bir ilacın kullanılmasını önerdiğini belirten Bakan Koca, "Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca SMA'lı bebekler ve ailelerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme, HPV tanı kitleri ve sağlık çalışanlarının atamaları hakkında açıklamalarda bulundu.

"BİLİM KURULUMUZ İKİNCİ BİR İLACIN KULLANIMINI ÖNERDİ"

Bakan Koca, SMA konusunda yeni bir ilacın etkili olduğuna ve Bilim Kurulu'nun bu ilacı onayladığına dikkat çekerek "Bilim Kurulumuz, oral kullanımı olan etkisini göstermiş ikinci bir ilacın kullanımını önerdi. Bu ilacın kullanıma alınması için işlemleri başlattık" ifadelerini kullandı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının detayları şöyle:

Bakan Koca HPV tanı kitleri için ise TÜSEB'i görevlendirdiklerini, alt yapıyı değerlendirerek yerli üretim HPV kitinin kullanıma alınma konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti.

ATAMA MESELESİ

"En geç 15 Ocak'a kadar 27 bin hekimin açıktan atamalarını yapacağız. Hekimlerimizin verimliliğini artırmaya çalışıyor, bunun için de 32 bin tıbbi sekreter alıyoruz."

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