Solunum Yetmezliği Bulunan Bebek Ambulans Helikopterle Nakledildi
Şırnak'ın İdil ilçesinde solunum yetmezliği bulunan 3 aylık bebek Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Adem Akacak'ın solunum yetmezliği olduğu tespit edildi ve ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde solunum yetmezliği bulunan 3 aylık bebek Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Elazığ'a sevk edildi.
Rahatsızlığı nedeniyle İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Adem Akacak'ın solunum yetmezliği olduğu tespit edildi.
Adem bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne nakledildi.