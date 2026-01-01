HAVALARIN soğumasıyla gündeme gelen soğuk ısırığının, özellikle risk grubundaki kişilerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Sena İnal, erken önlem alınmayan vakalarda doku ve uzuv kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. İnal, "Kış aylarında soğuk ısırığı vakaları artıyor. Soğuk ısırığı, el ve ayak parmak uçları, burun ve kulaklar gibi vücudun uç bölgelerinde görülür. Soğuğa maruziyet sonrası bu bölgelerde kızarıklık, morarma, ağrı, hassasiyet, şişlik ve bazen yaralarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Medipol Sağlık Grubu'ndan Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Sena İnal, soğuk ısırığının basit bir cilt problemi gibi görülmemesi gerektiğini belirterek açıklamalarda bulundu.

'SOĞUK ISIRIĞI EN ÇOK UÇ BÖLGELERİ ETKİLİYOR'

Soğuk ısırığının genellikle uzun süre eksi derecelerde soğuğa maruz kalma sonrası ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. İnal, "Soğuk ısırığı, el ve ayak parmak uçları, burun ve kulaklar gibi vücudun uç bölgelerinde görülür. Soğuğa maruziyet sonrası bu bölgelerde kızarıklık, morarma, ağrı, hassasiyet, şişlik ve bazen yaralarla karşılaşabiliyoruz" dedi. Bazı gruplarda soğuk ısırığının daha sık görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. İnal, "Kadınlar, zayıf bireyler, çocuklar, ileri yaştaki kişiler, dolaşım bozukluğu olanlar, sigara içenler, bağ dokusu hastalığı bulunanlar ve damarları büzücü ilaç kullanan kişiler risk grubunda yer alıyor" diye konuştu.

Soğuk ısırığından korunmanın en etkili yolunun soğuğa maruz kalma süresini kısaltmak olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. İnal, "Eldiven, termal giysiler gibi koruyucu kıyafetler mutlaka kullanılmalı. Uzun süre korumasız şekilde soğukta kalınmamalı" dedi.

Her iki elde veya ayakta aynı anda kızarıklık, ağrı ve hassasiyet görülmesinin soğuk ısırığına işaret edebileceğini belirten İnal, bu durumda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

'ANİ VE YÜKSEK ISIYLA DEĞİL, YAVAŞ YAVAŞ ISITMA ÖNERİYORUZ'

Soğuk ısırığında ilk yapılması gerekenin etkilenen bölgeyi sıcak tutmak olduğunu belirten Uzm. Dr. İnal, "Ancak ani ve yüksek ısıyla değil, yavaş yavaş ısıtma öneriyoruz. Bölgedeki kan dolaşımını artırmak için hafif egzersizler de faydalı olabilir" dedi.

Şikayetlerin düzelmemesi durumunda dermatoloji uzmanına başvurulması gerektiğini belirten İnal, "Gerekli durumlarda damar genişletici ilaçlar ve çeşitli kremlerle tedavi uygulayabiliyoruz" diye konuştu.

Soğuk ısırığının kontrol altına alınmadığında ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Sena İnal, "Tedavi geç kalınırsa parmak kaybına, ekstremite kaybına hatta burun ucunda doku kayıplarına kadar gidebilen tablolarla karşılaşabiliyoruz. İyileşmek yerine kötüleşen, uzun süren, ağrısı artan ve yaralar açılan durumlarda mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalı" ifadelerini kullandı.