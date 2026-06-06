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SMA'lı minik Tahir'in kampanyası tamamlandı; tedavi için Dubai'ye gidecek

SMA'lı minik Tahir'in kampanyası tamamlandı; tedavi için Dubai'ye gidecek
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Aksaray'da yaşayan Özbulduk ailesinin SMA Tip-1 hastası oğulları Tahir için başlattığı valilik onaylı yardım kampanyası yüzde 100'e ulaştı. Minik Tahir, yakında Dubai'de gen tedavisi olacak.

AKSARAY'da yaşayan Melisa ve Ogün Özbulduk çiftinin Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası oğulları Tahir Özbulduk (2) için valilik onaylı başlatılan yardım kampanyası tamamlandı. Minik Tahir, yakın zamanda tedavisi için Dubai'ye gidecek.

Aksaray'da yaşayan Özbulduk ailesi, 7 yıl boyunca çeşitli tedaviler sonucunda bebeklerine kavuştu. Tahir ismi verilen bebeğe 14 günlükken SMA Tip-1 hastalığı tanısı konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai'de uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla Ocak 2025 yılında Ankara Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti 1 milyon 818 bin dolar olan tedavi için başlatılan kampanya, dün akşam saatlerinde yapılan bağışlarla yüzde 100'e ulaştı. 2 yaşına basan Tahir bebek ilerleyen haftalarda zolgensma tedavisi olmak için Dubai'ye gidecek.

'HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Kampanya süreci boyunca zor günler geçirdiklerini belirten Ogün Özbulduk, "Ocak 2025 yılında kampanyamız başladı ve mutlulukla sonuçlandı. Herkesin emeğine yüreğine sağlık. Bize Türkiye'nin dört bir tarafından yardım geldi. Allah razı olsun. Herkese teşekkür ediyoruz. Şu anda vize pasaport işleri sürüyor. 1 ay sürer diyorlar. İnşallah kısa sürede gideriz" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Anne Melisa Özbulduk ise "7 yıl sonra evladıma kavuşmuştum. SMA Tip-1 hastası oğlum Tahir'in kampanyası bitti. Şu anda aile olarak çok mutluyuz. Bütün Aksaray halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. 1 milyon 818 bin dolar toplandı. Bu parayı toplamak için stantlar açtık, kumbaralar dağıttık. Bu zaman dilimi çok zorlu geçti. Allah'ım böyle bir durumu kimseye vermesin. Çocuğum sağlığına kavuşacağı için çok mutluyum. Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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