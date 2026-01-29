Haberler

Sinop'ta 'Helesa' Etkinliğiyle SMA Hastası Bebek İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi

Sinop'ta 'Helesa' Etkinliğiyle SMA Hastası Bebek İçin Yardım Kampanyası Düzenlendi
Güncelleme:
Sinop'ta, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 6 aylık Uras Çağrı Çelik için yardım kampanyası kapsamında 'Helesa' etkinliği yapıldı. Etkinlikte Çelik için özel hazırlanan bir animasyon filminin galası gerçekleştirildi. Yüzlerce vatandaş, geleneksel etkinlikte toplanan yardımlarla destek verdi.

SİNOP'ta Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 tanısı konulan 6 aylık Uras Çağrı Çelik için yürütülen yardım kampanyası kapsamında, halk arasında 'Sellime Çıkma' olarak da bilinen geleneksel 'Helesa' etkinliği düzenlendi.

İstanbul'da yaşayan ve Sinoplu Hüseyin-Gonca Çelik çiftinin 6 aylık bebekleri Uras Çağrı Çelik için ilk olarak Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde program gerçekleştirildi. Etkinlikte senarist ve yapımcı Ayşe Gül Kara Zorlu'nun katılımıyla Çelik için özel olarak hazırlanan 'Şakrak' adlı animasyon filminin galası yapıldı. Galaya katılan davetlilere film hakkında bilgi verilirken, SMA hastalığına ve Çelik'in tedavi sürecine dikkat çekildi. Gala programının ardından Çelik yararına, Sinop'ta yüzyıllardır yaşatılan 'Helesa' geleneği canlandırıldı. Geçmişi çok eskilere dayanan 'Helesa' geleneği, fırtına nedeniyle Sinop Limanı'nda mahsur kalan bir gemi mürettebatının açlıktan kurtulmak için şehir halkından yardım istemesi hikayesine dayanıyor. Ramazan ayının 15'inden sonra geleneksel olarak yapılan etkinlik, bu kez SMA'lı Uras Çağrı Çelik için düzenlendi.

Yüzlerce vatandaş, süslenen gemi maketiyle Sinop sokaklarında dolaşarak mani ve türküler söyledi. Mani seslerini duyan vatandaşlar ise evlerinin balkonlarına çıkarak Uras Çağrı bebek için kampanyaya bağışlarıyla destek verdi. Sokak araları ve caddelerde sürdürülen etkinlikte evlerden ve iş yerlerinden yardım toplandı.

VALİLİK ONAYLI KAMPANYA

Uras Çağrı Çelik'in tedavisi için İstanbul Valiliği'nin verdiği izinle 12 Eylül 2025'te yardım kampanyası başlatılmıştı. Tedavi için gereken 1 milyon 900 bin doların yüzde 60'ı toplandı. Aile, kampanyanın tamamlanması için yardım bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
