SMA Hastası Gökçe Zeren İçin Başlatılan Kampanya Başarıyla Tamamlandı

ORDU'nun Ünye ilçesinde SMA Tip-1 hastası 7,5 aylık Gökçe Zeren Çetinöz için başlatılan kampanyada tedavi için gerekli olan para toplandı. Kampanyanın tamamlanmasının ardından ilçe meydanında gökyüzüne balonlar bırakıldı.

Ünye Devlet Hastanesi'nde 8 yıldır yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan Furkan Çetinöz ve kadın doğum hemşiresi Merve Çetinöz (30), 2020'de evlendi. Çiftin, 2021'de ilk çocukları İdil Ece (4), 14 Mart'ta ise ikinci çocukları Gökçe Zeren dünyaya geldi. Gökçe Zeren bebeğe alınan topuk kanından SMA Tip 1 tanısı konuldu. Sonrasında yapılan tetkiklerle birlikte konulan tanı kesinleşti. Bebekleri için destek çağrısında bulunan çift, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nde yurt genelinde Valilik onaylı 1 yıl süreli yardım kampanyası başlattı. Kampanya sürecinde Gökçe Zeren bebeğin tedavisi için gerekli para toplandı. 28 Ekim'de biten kampanya kapsamında, 1 milyon 820 bin dolar bağış yapıldı.

Kampanyanın başarıya ulaşmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten baba Çetinöz, "5,5 aydır yürüttüğümüz kampanyanın sonuna geldik. Bugün balonlarımızı uçurmak için burada toplandık. Bebeğimiz 7,5 aylık ve şu an bir semptom taşımıyor çok şükür. Bebeğimiz şimdi tedavi olacak ve daha sağlıklı günlere birlikte yürüyeceğiz. Bu kampanya neticesinde 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Gökçe bebeğimizin umut dolu balonlarını uçuracağız. Herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kampanyanın tamamlanmasının ardından ilçe meydanında Gökçe Zeren bebek için gökyüzüne balonlar bırakılarak kutlama yapıldı.