SMA Hastası Çağla Deniz Tunç Dubai'de Tedavi Olup Sağlığına Kavuştu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, henüz 8 aylıkken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 2 tanısı konulan ve Valilik izinli kampanyanın bitmesine 4 gün kala toplanan yardım parasıyla Dubai'de tedavi olan Çağla Deniz Tunç (8) sağlığına kavuştu. Daha önce başını ve ayaklarını hareket ettiremeyen, destek olmadan da koltukta oturamayan Çağla, şimdi korseyle ayakta durabiliyor.

Kuşadası'nda yaşayan Sevtap ve Alparslan Tunç (48) ailesinin çift yumurta ikizi kızlarından Çağla'ya, doğduktan 8 ay sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Servisi'nde genetik bir hastalık olan SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Anne ve babası, yaptıkları araştırmada, Çağla'nın Dubai'de uygulanan ve yüzde 95 oranında başarıya ulaşan tedaviyle iyileşebileceğini öğrendi. Aile, 17 Aralık 2023'te 1 milyon 820 bin dolar tutan tedavi masrafları için Aydın Valiliği'nin verdiği izinle yardım kampanyası başlattı. Yardım kampanyasının 361'inci gününde Çağla'nın Dubai'de tedavi olması için gerekli olan 1 milyon 820 bin dolar toplandı. Kampanyada paranın toplanmasının ardından SMA'lı Çağla, ailesiyle 5 Ocak'ta tedavi olmak için Dubai'ye gitti. Buradaki hastanede Çağla'ya önce bazı testler yapıldı, daha sonra da gen tedavisi ilacı uygulandı. Kuşadası'nda fizik tedavi süreci devam eden Çağla Deniz Tunç, sağlığına kavuştu. Daha önce başını ve ayaklarını hareket ettiremeyen, destek olmadan da koltukta oturamayan Çağla Deniz Tunç, şimdi korse ile ayakta durabiliyor.

'KAS GÜCÜ 10 KAT ARTTI'

Çağla'nın akranlarıyla koşup, oynayacağı günü iple çektiğini belirten Sevtap Tunç, "İlaç tedavisinden sonra uyguladığımız fizik tedaviyle Çağla'nın kas gücü 10 kat arttı. Çağla'nın durumu gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. SMA hastalığında ilaca ulaşmak çok zor. Bizimle birlikte Dubai'de tedavi gören 7 veya 8 aile daha vardı. Çocuklarımızın sağlığına kavuştuğunu görmek dünyalara bedel. Bu nedenle SMA'lı çocukların yardım kampanyalarına mutlaka destek olunmalı" diye konuştu.