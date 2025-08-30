SMA Hastası Alya Taşdemir'in Tedavisi İçin Kampanya Başlatıldı

KAYSERİ'de Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olarak dünyaya gelen 4 aylık Alya Taşdemir'in tedavisi için valilik onaylı kampanya başlatıldı. Anne Zaide Taşdemir, "Kampanyamız maalesef ilerlemiyor. Bebeğimin zamanı yok. 6 aylık olmadan önce ilacını aldığı takdirde sağlığına kavuşabilir. Ben bebeğimi yaşatmak istiyorum" dedi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan Zaide-Seyit Ahmet çiftinin, 19 Nisan'da dünyaya gelen çocukları Alya Taşdemir'den doğduktan sonra hastanede topuk kanı örneği alındı. Testler sonucu Alya'nın 10 gün sonra çıkan sonuçlarında SMA Tip-1 hastası olduğu anlaşıldı. Dubai'deki hastaneyle görüşen çift, tedavi ücretinin 2 milyon dolar olduğunu öğrendi. Bunun üzerine valilik onaylı kampanya başlatıldı. 6 aylık olmadan SMA'lı hastalara uygulanan tedavi için son 2 ayı kalan Alya'nın kampanyasında şu ana kadar yüzde 4'lik miktara ulaşıldı.

'SESİMİZİ DUYURAMADIK'

Anne Zaide Taşdemir, "Kızım 4 aylık ve SMA ile mücadele ediyor. 10 günlükken topuk kanından alınan test sonucu SMA'lı olduğunu öğrendik. Kampanyamız şu an 2 aylık. Sesimizi duyuramadık. Sesi duyurulamamış bir bebek. Kampanyamız maalesef ilerlemiyor. Bebeğimin zamanı yok. 6 aylık olmadan önce ilacını aldığı takdirde sağlığına kavuşabilir. Ben bebeğimi yaşatmak istiyorum. Ölmesin istiyorum. Bir annenin çaresizliği ile evladımın sesini duyurmak istiyorum. Ben, bebeğimin toprağına sarılmak istemiyorum. Artık dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

'ALYA'MI GÖRMEMEZLİKTEN GELMEYİN'

Anne Taşdemir, "2 milyon dolar gerekiyor. Şu an kampanyada yüzde 4'üne ulaşabildik. 2 aydır tek başımıza çabalıyoruz. Maalesef bu parayı ulaşamıyoruz. SMA, Alya'da çok çabuk ilerliyor. 6 aylık olmadan semptomları başladı. Yavaş yavaş ellerinde ve ayaklarında kayıplar başladı. Lütfen, bebeğim cihazlara bağlanmadan elinden tutun. Bu paraya ulaşamıyoruz. Ellerinde ve ayaklarında kayıplar oluştu. Kızımın, Allah rızası için çıkmayan sesi olun. Alya'mı görmemezlikten gelmeyin. Ben, bebeğimi toprağa vermek istemiyorum" diye konuştu.