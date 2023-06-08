SMA hastaları için gen tedavisi yakında uygulanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tanısı almış hastaların ihtiyacı olan gen tedavisi için planlama yaptığını ve tedavinin yakında uygulamaya geçeceğini açıkladı. SMA hastası çocukların aileleri için müjde olan bu açıklama, İzmir'deki en küçük SMA Tip 1 hastalarından biri olan 7 aylık Mihra Helin'in ailesi tarafından da umutla karşılandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun Spinal Müsküler Atrofi (SMA) tanısı almış hastaların ihtiyacı olan gen tedavisi için planlama yaptığını ve tedavinin yakında uygulamaya geçeceğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması, SMA hastası çocukların aileleri için müjde oldu. İzmir'deki en küçük SMA Tip 1 hastalarından biri olan 7 aylık Mihra Helin'in annesi Tülay Yenigün (28), "Yeni açıklama yapıldı. Umudumuz var. Bir an önce bu ilacın Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Çünkü 1 dakika bile kızımız için çok önemli" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun SMA tanısı almış hastaların ihtiyacı olan gen tedavisi için planlama yaptığını ve tedavinin yakında uygulamaya geçeceğini açıkladı. SMA'lı bebeklerin aileleri, Bakanı Koca'nın açıklamasını memnuniyetle karşıladı.