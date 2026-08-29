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Sivas'a 193 yeni hekim ataması yapıldı

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AK Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, kente 193 doktorun atamasının yapıldığını bildirdi.

Ak Parti Sivas Milletvekili ve Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Hakan Aksu, kente 193 doktorun atamasının yapıldığını bildirdi.

Aksu, yazılı açıklamasında, Sivas'ın sağlık altyapısını güçlendirmek adına önemli bir adım daha atıldığını ifade etti.

Sivas'a 157 tabip ve 36 uzman tabip olmak üzere toplam 193 hekim kadrosu tahsis edildiğini belirten Aksu, şunları kaydetti:

"Sivas'a tek dönemde ayrılan 193 kişilik yüksek hekim kadrosu merkez ve ilçelerde sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacak. Sivas'ımızın sağlık ordusu büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. 193 hekim kadromuz şehrimize hayırlı olsun."

Milletvekili Aksu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e teşekkür etti.

Kaynak: AA
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