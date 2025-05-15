Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Şüphesiyle Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki Çiğdem Keskin, kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Bu yıl KKKA nedeniyle hastaneye başvuran 8 kişiden ikisi yaşamını yitirirken, bir kişinin tedavisi devam ediyor.

SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk annesi Çiğdem Keskin (35), hayatını kaybetti.

Zara ilçesine bağlı İlice köyünde yaşayan, hayvancılıkla uğraşan Çiğdem Keskin'in vücuduna kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Keskin, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağırlaşan Keskin, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. KKKA şüphesiyle tedavi gören Keskin, hayatını kaybetti.

Yakınlarına teslim edilen Çiğdem Keskin'in cenazesi, defnedilmek üzere İlice köyüne götürüldü. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre; bu yıl nisan ve mayıs ayında 8 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastaneye başvurdu. Bu kişilerden 2'si hayatını kaybetti, 5'i taburcu oldu, 1'in tedavisi sürüyor.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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