Sivas Numune Hastanesinin Yeni Başhekimi Belli Oldu

Sivas Numune Hastanesi, uzman Dr. Mehmet Fidan'ı yeni başhekim olarak atadı. Fidan, daha önce hastanede başhekim yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Sivas Numune Hastanesinin yeni başhekimi uzman Dr. Mehmet Fidan oldu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılından itibaren hastanede başhekim yardımcılığı yapan Fidan, görevine başladı.

Sivas'ta 1982 yılında doğan Fidan, 2007'de Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamlayan Fidan, 2013-2016 yılları arasında Tokat Erbaa Devlet Hastanesi'nde, 2016-2018'de ise Numune Hastanesi İç Hastalıkları Servisi'nde uzmanı olarak hizmet verdi.