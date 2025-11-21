Şırnak'ta Kök Hücre Bağışı ile Bir Hastaya Umut Olundu

ŞIRNAK'ta düzenli kan veren ve kök hücre bağışçısı olan Doğan Koday'ın kök hücresi, yapılan taramada milyonda bir uyum sağlayarak bir hastayla eşleşti.

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan Kızılay kan bağışı TIR'ı, gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinliğe katılan Vali Birol Ekici, hem kan bağışında bulundu hem de bağış çağrısı yaptı. Vali Ekici, "Milletimizi kan vermeye davet ediyorum. Kızılay aracılığıyla her gün yüz binlerce hastaya kan ulaştırılıyor. Zor durumdaki insanlar için herkesin kan bağışında bulunması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'SEVE SEVE KABUL ETTİM'

Etkinlikte; en çok dikkat çeken bağış, düzenli bağışçı Doğan Koday'dan geldi. Koday, son bağışında yapılan taramada kök hücre eşleşmesinin tespit edildiğini belirterek, "Kök hücre bağışı yapmam istendi, seve seve kabul ettim. Bu sefer kan veremedim ama kök hücre bağışından sonra düzenli kan vermeye devam edeceğim" dedi.

10 ÜNİTE KAN BAĞIŞI YAPTI

Meydanda kan vererek kampanyaya destek olan bağışçı Nevzat Ecer, "Kan ihtiyacı olan arkadaşlarım için kan veriyorum. Herkesi de bekliyoruz" diye konuştu. Etkinlikte ayrıca bugüne kadar 10 ünite kan bağışında bulunan Şırnak Öğretmenevi Müdürü Servet Kovalar'a verilen bronz madalya beratı, Vali Ekici tarafından takdim edildi. Kızılay kan bağışı TIR'ının pazartesi ve salı günleri Uludere'de, çarşamba ile cumartesi arasında ise İdil ilçesinde bağış kabul edeceği belirtildi.