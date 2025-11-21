Haberler

Şırnak'ta Kök Hücre Bağışı ile Bir Hastaya Umut Olundu

Şırnak'ta Kök Hücre Bağışı ile Bir Hastaya Umut Olundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta düzenli kan veren Doğan Koday, kök hücre bağışçısı olarak bir hasta ile eşleşti. Kızılay'ın düzenlediği etkinlikte Vali Birol Ekici, kan bağışı çağrısında bulundu ve Şırnak halkının yoğun ilgisiyle bolca kan toplandı.

ŞIRNAK'ta düzenli kan veren ve kök hücre bağışçısı olan Doğan Koday'ın kök hücresi, yapılan taramada milyonda bir uyum sağlayarak bir hastayla eşleşti.

Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan Kızılay kan bağışı TIR'ı, gün boyunca vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Etkinliğe katılan Vali Birol Ekici, hem kan bağışında bulundu hem de bağış çağrısı yaptı. Vali Ekici, "Milletimizi kan vermeye davet ediyorum. Kızılay aracılığıyla her gün yüz binlerce hastaya kan ulaştırılıyor. Zor durumdaki insanlar için herkesin kan bağışında bulunması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

'SEVE SEVE KABUL ETTİM'

Etkinlikte; en çok dikkat çeken bağış, düzenli bağışçı Doğan Koday'dan geldi. Koday, son bağışında yapılan taramada kök hücre eşleşmesinin tespit edildiğini belirterek, "Kök hücre bağışı yapmam istendi, seve seve kabul ettim. Bu sefer kan veremedim ama kök hücre bağışından sonra düzenli kan vermeye devam edeceğim" dedi.

10 ÜNİTE KAN BAĞIŞI YAPTI

Meydanda kan vererek kampanyaya destek olan bağışçı Nevzat Ecer, "Kan ihtiyacı olan arkadaşlarım için kan veriyorum. Herkesi de bekliyoruz" diye konuştu. Etkinlikte ayrıca bugüne kadar 10 ünite kan bağışında bulunan Şırnak Öğretmenevi Müdürü Servet Kovalar'a verilen bronz madalya beratı, Vali Ekici tarafından takdim edildi. Kızılay kan bağışı TIR'ının pazartesi ve salı günleri Uludere'de, çarşamba ile cumartesi arasında ise İdil ilçesinde bağış kabul edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
İçlerinden biri sürpriz! İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına 'Hayır' oyu veren partiler

İşte İmralı'ya ziyaret oylamasına "Hayır" oyu veren partiler
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı, kesintiler uygulanacak

Bir kentimiz daha susuzluğun pençesinde! 20 günlük su kaldı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Çin'in insansı robotu A2, yürüyüş rekoru kırdı

Hiç durmadan yürüdü, 106 kilometreyi 3 günde katetti
Mahalleli referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti

Mahalle referanduma gitti, iki ilçenin sınırları 80 yıl sonra değişti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
5 büyükşehirde son seçim anketi: İçlerinden biri el değiştiriyor

5 büyükşehirde son seçim anketi: Bir ilimiz el değiştiriyor
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.