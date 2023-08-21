Şırnak'ta Kanser Şüphesiyle Ambulans Helikopterle Sevk

Şırnak Devlet Hastanesi'ne başvuran ve kanser şüphesi bulunan bir hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

ŞIRNAK Devlet Hastanesi'ne başvuran ve kanser şüphesi bulunan 57 yaşındaki S.B., ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Şırnak'ta yaşayan S.B., Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kanser şüphesi konulan hasta S.B.?nin Diyarbakır'a acil sevki istendi. Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı 'Sağlık Komuta' ile yapılan görüşmelerin ardından, İl Sağlık Müdürlüğü'nden hava ambulansı talep edildi. S.B., ambulans helikopterle alınarak Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin heliportunda bekleyen Acil Sağlık Hizmetleri ekibine teslim edildi. S.B., Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)