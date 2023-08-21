Şırnak'ta kanser şüphesi bulunan kadın ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

Şırnak Devlet Hastanesine getirilen 57 yaşındaki S.B'nin yapılan tetkiklerde endometrium kanseri olduğu şüphesi üzerine Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, Cizre Şerafettin Elçi Havalimanına yönlendirildi. Ambulansla havalimanına getirilen hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a ulaştırıldı.