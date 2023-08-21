Şırnak'ta helikopter ambulans kanser hastası için havalandı

Şırnak Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören vatandaş için ambulans helikopter havalandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilen 57 yaşındaki S.B.'nin yapılan tetkiklerde endometrium kanseri olduğu şüphesi üzerine Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep edilen ambulans helikopter, Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirildi. Ambulansla havalimanına getirilen hasta, ambulans helikopterle Diyarbakır'a ulaştırıldı. Şırnak Devlet Hastanesi'nde endometrium kanseri tanılı S.B.'ninisimli vatandaş için istenen ambulans helikopter ile Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.