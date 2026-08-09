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Şırnak'ta Gaz Lambası Yağı İçen 2 Yaşındaki Çocuk Helikopterle Diyarbakır'a Sevk Edildi

Şırnak'ta Gaz Lambası Yağı İçen 2 Yaşındaki Çocuk Helikopterle Diyarbakır'a Sevk Edildi
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Şırnak'ta 2 yaşındaki bir çocuk, gaz lambası yağı içmesi sonucu zehirlendi. Hastanede ilk tedavisinin ardından durumu ağırlaşan çocuk, helikopter ambulansla Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Şırnak'ta gaz lambası yağı içen 2 yaşındaki çocuk, helikopter ambulansla Diyarbakır'a sevk edildi.

Şırnak'ta 2 yaşındaki M.D.'nin gaz lambası yağı içtiğini fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen çocuk, burada tedavi altına alındı. Yapılan değerlendirmede kimyasal zehirlenme nedeniyle ileri tetkik ve tedaviye ihtiyaç duyulması üzerine M.D.'nin Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Küçük çocuk helikopter ambulansla Diyarbakır'a sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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