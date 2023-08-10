Şırnak'ta Boğazına Çengelli İğne Kaçan Bebek Şanlıurfa'ya Sevk Edildi

Şırnak'ta 5 aylık bir bebek, boğazına çengelli iğne kaçırması sonucu fenalaştı. Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edilen bebek, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şırnak'ta boğazına çengelli iğne kaçan 5 aylık bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kent merkezinde, 5 aylık bebek Mehmet Zeyrek, nefes darlığı çekip fenalaşması üzerine yakınları tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada çekilen röntgende, bebeğin boğazında bir cisim olduğu tespit edildi. Yapılan inceleme sonucu bunun çengelli iğne olduğu belirlendi.

Çengelli iğnenin soluk borusuna kadar ilerlemesi üzerine İl Sağlık Müdürlüğünden ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından ambulansla Cizre Şerafettin Elçi Havalimanı'na yönlendirilen bebek, burada kendisini bekleyen ambulans helikopterle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.