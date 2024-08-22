Şırnak'ta 13 yaşındaki hasta çocuk, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi
Silopi Devlet Hastanesinde tedavi gören Miskine Ö'nün, tüberküloz şüphesiyle ileri tetkik ve tedavi için Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.
Şırnak'ta 13 yaşındaki hasta çocuk, ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.
Silopi Devlet Hastanesinde tedavi gören Miskine Ö'nün, tüberküloz şüphesiyle ileri tetkik ve tedavi için Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.
Çocuk, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.???????