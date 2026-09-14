Sinop’ta vatandaşlar bağımlılığa karşı bilgilendirildi

Sinop'un Erfelek ilçesinde, Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara tütün ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı.

Erfelek ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla "Kaybetmeden Fark Et" temasıyla farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtılarak tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

Çalışmada, tütün ürünleri ile bağımlılık yapıcı maddelerin insan sağlığına verdiği zararlar, bağımlılıktan korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı