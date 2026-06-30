Haberler

Sinop'ta vatandaşlar hareket yaşlarını öğrendi

Sinop'ta vatandaşlar hareket yaşlarını öğrendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanlığı koordinesinde Sinop'ta düzenlenen etkinlikte vatandaşların fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirildi, hareket yaşları hesaplandı ve sağlıklı yaşam için öneriler sunuldu.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Sinop'ta farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte vatandaşların fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirilerek hareket yaşları hesaplandı. Sağlık çalışanları tarafından katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı hayat üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verildi. Etkinlikte ayrıca, hareketsiz yaşamın yol açabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekilirken, vatandaşlara günlük hayatta fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik önerilerde bulunuldu.

Sağlıklı bir yaşamın temelinde düzenli hareketin yer aldığına vurgu yapılan etkinlikte, vatandaşların aktif yaşam alışkanlığı kazanmalarının önemine dikkat çekildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır

Arap ülkesi Trump'ın heyecan yaratan iddiasını yalanladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Burhan canlı yayında ateş püskürdü: Şortla başbakan karşılayan medya düzeni bitti

Canlı yayında tansiyon yükseldi: Siyasete ayar veren o düzen bitti
Lastiği patlayan araç takla attı! 3 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Araçtan 3 gencin cansız bedeni çıkarıldı
Katilin 'şekerim var' bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi

Kılıçdaroğlu ihracını istemişti! CHP'deki görevine iade edildi
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yiyip ehliyetinden oldu

Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yiyip ehliyetinden oldu
İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi