Sinop'ta vatandaşlar hareket yaşlarını öğrendi
Sağlık Bakanlığı koordinesinde Sinop'ta düzenlenen etkinlikte vatandaşların fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirildi, hareket yaşları hesaplandı ve sağlıklı yaşam için öneriler sunuldu.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında Sinop'ta farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte vatandaşların fiziksel aktivite düzeyleri değerlendirilerek hareket yaşları hesaplandı. Sağlık çalışanları tarafından katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı hayat üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verildi. Etkinlikte ayrıca, hareketsiz yaşamın yol açabileceği sağlık sorunlarına dikkat çekilirken, vatandaşlara günlük hayatta fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik önerilerde bulunuldu.
Sağlıklı bir yaşamın temelinde düzenli hareketin yer aldığına vurgu yapılan etkinlikte, vatandaşların aktif yaşam alışkanlığı kazanmalarının önemine dikkat çekildi. - SİNOP