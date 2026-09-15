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Sinop’ta anne adaylarına "Gebe Okulu" eğitimi

Sinop’ta anne adaylarına 'Gebe Okulu' eğitimi
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Sinop’un Erfelek ilçesinde anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli geçirmelerine yönelik "Gebe Okulu" eğitimleri gerçekleştirildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve güvenli geçirmelerine yönelik "Gebe Okulu" eğitimleri gerçekleştirildi.

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen eylül ayı eğitimlerinde anne adaylarına gebelik süreci, doğuma hazırlık, anne ve bebek sağlığı, emzirme ile doğum sonrası dönem hakkında bilgi verildi. Hastaneden yapılan açıklamada, sağlıklı anneler, bebekler ve nesiller için anne adaylarına yönelik bilgilendirme ve destek çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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